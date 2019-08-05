蒙牛20年公益路：从输血到造血，从益智到益志

2000年，国家“学生饮用奶计划”启动。刚刚成立不久的蒙牛第一时间以公益形式投身这项计划，并一直持续至今。2003年4月21日，为抗击非典型肺炎，蒙牛乳业最先向国家卫生部捐款100万元，并向内蒙古卫生厅捐款20万元。蒙牛是中国第一个捐款抗击非典的企业，累计为社会捐款捐奶总价值达1200余万元。

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2019年，蒙牛二十岁了，除了创造无数个中国乳业的“第一”外，蒙牛的企业文化里浸染了热衷公益的基因，许多公益事业都是第一时间参与，许多公益事业一坚持就快20年。无论在营养扶贫、应急救灾、环境保护还是乡村帮扶、教育公益等领域，蒙牛20年践行企业社会责任，20年坚持不懈走在公益路上，聚焦在切实有效的行动上。以行动践行责任，以坚持收获成就，逐渐蹚出一条“造血式”公益之路。

从扶贫到造血 带动牧区经济发展

蒙牛一直怀着草原之子的热忱，时刻牢记“强乳兴农”的历史使命，坚持用实际行动践行“奶农的利益是产业基础”的信念。把草原的发展视为主战场，将“反哺家乡、帮扶奶农、带动地区经济提升”作为社会责任的基本出发点。蒙牛不仅帮助家乡人民解决“一时”困难，也将行业与地区经济的可持续发展融入企业战略规划，从单纯捐赠到授人以渔，从解决生存到生态共赢，逐渐构建了反哺草原、产经共荣的可持续公益模式，深度打造可持续生态扶贫圈。

（蒙牛和林大新营村爱心井出水了，村民们喝了一捧水说：“这水又热又甜”）

2011年，蒙牛乳业发起“蒙牛爱心井”大型民生工程，以实际行动帮助农村牧区群众摆脱干旱的困扰。活动开展至今，总共开凿了72眼爱心井，为大约20万乡亲和50多万头牲畜解决了吃水难题，解决了1000多亩旱地灌溉问题，为当地群众摆脱贫困走向富裕提供了必要支持。2013年，蒙牛乳业和60多所合作伙伴联合发起交换卡路里活动，目的就是解决贫困乡村学校的孩子没有过冬手套的困境。活动共吸引30多万网友一起用运动的方式送温暖，累计换取10万多双乡村小学生的手套。

（2013年冬，10万乡村微小学的孩子们收到了蒙牛54家生态圈伙伴联合开展交换卡路里活动捐赠的温暖手套）

在解决了贫困地区农牧民基本生存问题的基础上，蒙牛开展了造血式扶贫行动。2013年3月，蒙牛携手农业部奶业管理办公室、国家奶牛产业技术体系等部门，开展“牧场主大学”社会责任项目，通过技术帮扶、人才培养、金融帮扶等形式，帮助奶源降本增效和提升产品品质。截至2018年，已累计培训260余场、13000人次，帮扶牧场提升效益近10亿元，同时，蒙牛牧场的生鲜乳质量指标也达到了国际水准。2017年，蒙牛牧场主大学社会责任项目荣获“亚洲企业社会责任奖－社会公益发展奖”。

（外国专家走进蒙牛中小牧场实地帮扶）

从益智到益志 托起未来发展希望

在2019年大连夏季达沃斯论坛-蒙牛之夜上，蒙牛总裁卢敏放指出，从食品安全到改善健康，中国乳业的最大责任已经逐渐变成如何为下一代国民提供健康营养，改善国民体质。多年来，蒙牛正是秉承着为国民强身益智的责任与信念，投入于营养扶贫和教育公益事业中。

（达沃斯蒙牛之夜上启动以“点亮一颗星，捐出一杯奶”为主题的“蒙牛营养普惠合伙人”公益项目）

2017年，蒙牛将“蒙牛牛奶助学行动”升级为“蒙牛营养普惠计划”，两年时间里累计覆盖全国346所学校，捐赠1080万盒学生奶，受助学生63430名，总投入金额超过3000万元。2019年，蒙牛发起“营养普惠合伙人计划”，进一步深化“营养扶贫”的内涵。“蒙牛营养普惠合伙人”公益项目所倡导的“共享公益”新形态，还将通过互联网平台创新帮扶模式，推动包括公益机构、专家、学者、意见领袖、普通个人等社会各界力量，共同关注贫困地区孩子们的健康状况，共享资源能量，帮助他们拥有更健康的身体、更优质的教育，树立更高远的志向，从而阻断农村贫困代际传递，推动精准扶贫道路走得更深远、更广阔，继而助力2020年全面脱贫和全面小康目标的实现。

从解决温饱问题到助力健康问题，从益智到益志，蒙牛通过多年的公益扶贫工作发现，牛奶能够给孩子们带去健康的体魄，但是教育才能许孩子们美好的未来。营养扶贫的同时，让贫困地区的孩子接受良好教育，树立高远志向，才能尽最大限度的实现教育资源的公平共享，力所能及的托起祖国未来的希望。

在传统的公益行动中，许多公益人士过分关注物质的满足。但这种“输血式”公益仅仅解决了一时之困，对长远影响甚微，甚至可能会引起被救助者的依赖心理，起到了反作用。通过二十年的公益实践，蒙牛从一步一个脚印的公益路上，逐渐走出了一条“造血式”的公益之路，物质满足的同时，也可以激发和加强被救助者的自身动力，完成助力。

二十载铮铮岁月，蒙牛从一家创业企业成长为全球乳业十强，靠的正是自强自助的信念和拼搏精神，从草原走向了世界。蒙牛在积极开展扶贫公益行动同时，也希望将这种拼搏精神传递给贫困地区的人们，帮助大家团结起来、自强不息，创造更加美好未来。