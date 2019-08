20年：破解草原牛成为世界牛背后的密码

如果要对各行业中领头的中国企业进行历史回顾的群像描写,那么一定会有一个重要的篇章是与国际化有关。过去的20多年,中国企业逐渐在世界舞台展示自己的格局和雄心,并且走出了不同于欧美日企业的发展道路。她们从最初的学习者、跟随者,逐渐成长为世界商界中的重要力量。

来自内蒙古自治区的蒙牛,就在全球乳业发展过程中浓墨重彩的添上了自己的一笔。今年是蒙牛成立20周年,这20年来,蒙牛从草原起家,到现在成为营收接近700亿人民币的国际化企业,数字背后反应是海外市场的战略重要性越来越高。

而且让蒙牛人自豪的是,他们也在国际市场创造了很多亮眼的成就。比如蒙牛在海外销售网点突破了5000家、成为FIFA世界杯全球官方赞助商、在中国香港、东南亚等地的销售份额持续突破等等。而在“一带一路”的倡议下,蒙牛印度尼西亚开设工厂,尤其是在新西兰工厂投入运营,则开创了奶粉行业国内品牌在海外100%自主建厂的先河。

或许英国《金融时报》对蒙牛的点评,最能反映蒙牛国际化的现状——“这家公司正在进入一个全球精英企业群体。”

“引进来“和”走出去”

与很多有远见的中国企业一样,蒙牛的国际化战略,在很早之前便已开始布局。而蒙牛出海的特色在于,结合中国本地市场情况和海外资源,进行了“引进来“和”走出去”的双线战略布局。

2009年,蒙牛布局新西兰奶源,迈出全球化第一步;2012年,蒙牛和丹麦ArlaFoods携手,以国际化的牧场管理经验和标准,重新定义高品质奶源;随后又与达能展开合作,聚焦低温产品研发和世界级的工厂运营管理,让蒙牛得以持续发挥优势效应;2013年,蒙牛与新西兰 AsureQuality 合作,在国内率先把具有国际先进水平的食品质量安全认证覆盖到牧场,让蒙牛品质达到国际标准;2015年,蒙牛与美国名校 UC Davis 签署战略合作,专注营养健康的创新研发,抢占未来市场的顶层设计。通过一系列的强强联手,蒙牛“引进来,走出去”的国际化战略体系规模初显。

(蒙牛雅士利新西兰工厂)

(2018年底,蒙牛印尼工厂正式开工)

2018年以来,蒙牛的国际化进程更是快马加鞭。大洋洲乳业全产业链布局,持续赋能蒙牛品质;FIFA世界杯全球官方赞助商,进一步提升了蒙牛全球品牌影响力。同时,为响应“一带一路”政策,蒙牛积极布局东南亚、澳新地区以及非洲市场,实现从海外奶源到当地生产销售的全产业链打通。通过持续对标国际,蒙牛完成了从牧场标准、工厂运营、系统管理、奶源布局、创新研发等多个层面的国际化,实现了产品品质的不断升级。

(特仑苏新西兰专属牧场)

在海外市场上,蒙牛已开发了加拿大、新加坡、马来西亚、缅甸和柬埔寨等国家和中国香港、中国澳门地区,出口产品涵盖常、低、冰三大业态,海外销售实现了连续四年年均增长突破 30%。

结合本土优势、整合全球资源、对标国际标准、开拓海外市场,经过这些年的发展,蒙牛的“引进来,走出去”的国际化战略,已经转化为企业发展核心动能,使中国乳业从China for China 逐步转变为Global for China,并向着Global for Global迈进。蒙牛在海外布局以及提升自身国际影响力方面,已经初见成效。

蒙牛总裁卢敏放曾表示,20岁的蒙牛,拥有天时、地利、人和,秉承“天生要强”的信念,下一个20年,蒙牛必将成为卓越的世界级品牌,必将成为伟大的世界级企业。

高点布局

作为第一家将乳品销售到海外的乳企,也是第一个去海外开展全产业链布局的乳企,蒙牛20年来成功打造了中国乳企的出海样本。

(2017年底,蒙牛成为2018 FIFA世界杯全球官方赞助商)

(2017年初,蒙牛宣布成为北京环球度假区官方乳品及冰淇淋独家供应商)

对于蒙牛而言,国际化发展是一个从资源布局到市场、人才、品牌、研发等环环相扣的阶段性过程。第一步,蒙牛的国际化落笔在大洋洲和欧洲的资源性布局,包块从原料供应角度考虑出发在新西兰投建的生产基地;第二步,在完成了资源布局后,蒙牛选择了东南亚市场作为突破的重点,而这也是中国乳企最值得掌控的市场,目前蒙牛已经建成的印尼工厂一方面在当地生产销售蒙牛产品,另一方面也已计划出口到周边国家;第三步,国际化需要国际化的品牌,蒙牛通过成为世界杯全球官方赞助商、上海迪士尼和北京环球影城的合作伙伴,来进行国际化品牌的打造;第四步,国际化的研发和人才的培养,通过引入和管理外国员工,形成一套国际人才的培养和交流体系,培养成蒙牛自己的国际化思维。

国内横向比较来看,国内乳企的海外战略多数聚焦在奶源领域,而蒙牛通过精准定位并融入新兴市场,为实现营收的快速提升打开了新赛道。

乳业无界

在中国成为世界第二大经济体之后,中国企业迎来了“走出去”的最好时代。进行国际化资源布局,用国际资源满足国内市场需求,是蒙牛国际化的第一步。而实现品牌输出,为提升品牌的国际影响力铺平道路,则是第二步。

针对乳业目前面临的资源配置不均衡、可持续发展、培育消费等普遍存在的全球性课题,卢敏放在2017年中国乳制品工业协会第23次年会上,首次提出构建“全球乳业共同体”的设想。他指出,各国、特别是“一带一路”沿线国家的乳业优势是互补的,拥有广泛的共同利益,各国政府和企业应当携手为提升乳制品标准、消除市场壁垒、优化资源与资本配置而努力。

2018年,在首届中国国际进口博览会上,卢敏放将“全球乳业共同体”的设想升级为战略构想,这个“共同体”不但要推动定价机制、资源分配和消费等方面的优化提升,还要促进“从牧草到奶杯”的产业链各环节共同分享发展红利。

不久前,2019年达沃斯论坛上,卢敏放对于“全球乳业共同体”的构想构建再进一步,“全球乳业共同体”的构建有助于乳业在第四次工业革命推动下,实现技术革命和供应链、价值链重塑,更将在地缘经济重构的剧烈变化中,推进全球乳业实现共治、共享、共赢的包容性、可持续发展,真正实现“乳业无界”。

随着“乳业无界”的观点走上世界的舞台,蒙牛向全世界展现了中国乳企的自信和底气。从跟随到引领,从倾听到表达,期待“乳业共同体”能够让全世界分享中国乳业发展的红利,让乳业这一古老行业能够开启新的黄金发展时期,让世界上更多的人能够享用更好品质的乳制品,真正实现“Global for Global”。

“道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。”今年是蒙牛的20岁生日,作为中国乳业的中坚力量,蒙牛正向“世界牛”进发。未来,中国乳业必将成为世界乳业舞台的主角,讲好中国故事,彰显中国力量。