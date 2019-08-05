“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛沈阳站开赛

7月31日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛沈阳站火热开赛。

广场舞以其舞蹈形式的大众化、音乐素材的通俗化、参与人员的平民化、活动价值的多元化等优势成为居民日常生活中的娱乐方式之一。沈阳站广场舞大赛的舞蹈风格更是丰富多元，有水兵舞、模特舞蹈、木兰长绸、武术、健身操等等。音乐选择上也是以充满激情、充满活力的曲目为主，传播正能量，舞出新时代的风采。

百余名参赛选手在导师指导下，齐跳金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》

根据赛制安排，初赛分为“规定曲目”和“自选曲目”两个环节。每一场初赛，在导师带领舞者热身及培训之后，就进入了规定曲目环比赛环节。在规定曲目环节，广场舞队统一着装演绎指定舞曲《1:1:1舞出好比例》，现场评委将根据舞队的动作准确度、整齐度以及舞者的精神面貌进行打分。在自选曲目环节，舞队则将在编舞、着装、情节设置等多方面的比拼。

新里程舞蹈队演绎《我爱这蓝色的海洋》

沈阳站开赛的第二天是8月1日，正值中国人民解放军建军92周年。在现场就有一支身穿白色海军服装的舞队，她们用舞蹈来向最可爱的军人们致敬。经典的军旅歌曲在广场上空响起，“我爱这蓝色的海洋，祖国的海疆壮丽宽广；我爱海岸耸立的山峰，俯瞰着海面像哨兵一样……”新里程舞蹈队带来的《我爱这蓝色的海洋》，队员们情绪饱满，舞姿曼妙整齐有气势，瞬间将现场的气氛“点燃”。

领队张阿姨说，舞队为本次活动筹备了两个多月，能够站在这个舞台展示自己非常的高兴。自己从小喜欢舞蹈，从小就有一个海军梦，现在到了中老年，用舞蹈的形式来表达自己的喜爱，为中国人民解放军送上了一份真诚的祝福。

愉悦玫瑰艺术团《婉约江南》

彩霞舞蹈队《国色天香》

在活动现场，各个舞队如火如荼地展示各自的实力与特色。其中有一抹蓝色的身影格外吸引观众的眼球，九位阿姨姿态苗条，身着旗袍，手持小扇，脸上洋溢着自信的笑容，如江南女子款款走来，让人想起了戴望舒的《雨巷》，以及那些“像丁香一样的姑娘”。

领队林阿姨在接受人民健康采访时说，我们都是退休人员，凭借着对广场舞的热爱，自发组成了舞队。为本次比赛我们筹备了两个多月，每周都要找时间一起磨合和排练，大家都有各自的家事，能聚在一起跳舞实属不易。我们参加过很多次广场舞比赛，也获得过许多奖项。本次比赛曲目《三水情歌》就是曾经荣获过一等奖的作品，为了契合“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛的主题，我们对它进行了重新编排，再次奉献给大家。

领队还很开心地说，很感谢人民广场舞这个平台，通过赛事把我们组织过来，名次不是最重要的，关键是能丰富我们退休人员的业余生活，也可以让我们和其他优秀的队伍互相切磋，互相交流。

河畔新城社区姐妹花舞蹈队《又见江南雨》

飘逸的哈达

参赛者们身着色彩艳丽的民族服饰，随着歌曲的步调载歌载舞，队员们步调整齐，情绪饱满，用自己的一腔热血点燃了现场选手观众和评委的心。

金地社区美舞团《三月桃花雨》

桐鑫艺术团演绎《红马鞍》

金枫艺术团扇子舞队演绎《春风里阳光下》

孤家子社区舞蹈团演绎《又见山里红》

现场还有一位俄罗斯姑娘被现场的音乐所感染，不由地跟着节奏舞动，她说着一口流利的普通话介绍到，在俄罗斯，老人们都是在家里待着，没有广场舞、太极拳这样的活动，中国的大爷大妈们很幸福，心态也很年轻化，很潮流。

广场舞热爱者参加套圈赢油小游戏

活动现场，主办方还设置了金龙鱼“套圈”赢油小游戏，吸引许多大朋友和小朋友们参与互动，在重温童年的乐趣之时，“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念也得到了深入的理解。

作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油至上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展，2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！

第一天比赛结束后合影留念

据悉，本次比赛共分两个阶段，前三天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出15支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。