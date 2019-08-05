儿童及青少年癌症位列第六大癌症负担

据新华社北京8月4日电 英国《柳叶刀·肿瘤学》杂志近日发表的一项对195个国家和地区展开的研究显示，2017年，儿童及青少年时期罹患的癌症在所有癌症造成的健康负担中排名第六，仅次于成人肺癌、肝癌、胃癌、结肠癌和乳腺癌造成的健康负担。

研究人员认为，这项研究有助于全面理解儿童及青少年癌症造成的严重影响，为制定儿童及青少年健康政策提供了依据。

由美国圣祖德儿童研究医院、华盛顿大学卫生统计评估研究所等机构合作的“全景式”定量研究，首次以“伤残调整生命年”这一指标量化了全球儿童及青少年癌症造成的不健康状态、残疾和过早死亡等健康负担。一个“伤残调整生命年”相当于被疾病造成的死亡或伤残剥夺的一年健康生命时光。

研究显示，以“伤残调整生命年”计算，2017年全球儿童及青少年癌症造成了1150万年的健康生命损失。作为参照，同一年疟疾造成的损失为3700万年，结核病造成的损失为760万年。儿童及青少年癌症负担在所有类别癌症负担中排名第六。