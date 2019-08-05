垃圾分类反映生活精致水平

近期，人们广泛关注垃圾分类问题。

表面看，垃圾分类是个认识问题，分类再细，认识清楚就好。确实如此，日本垃圾分类经常被媒体报道，不但细致，而且有固定的投放时间。市民也形成习惯，一切顺其自然。日本垃圾处理得很好，民众也没诸多抱怨。据说，外地游客在日本不习惯的是很难找到垃圾桶。因为其市民已形成了自带垃圾袋、自行处理垃圾的习惯。不但日本如此，不少发达国家也如此。他们早就开始垃圾分类，各类垃圾分类细致，有固定的投放时间。

深层次看，垃圾分类不只是认识问题，背后牵涉到生活方式。垃圾分类习惯背后，要有生活精致化支撑。否则，垃圾难以分类，或者很难做到精准分类。

垃圾分类本质是一种新的生活方式，即自己产生的垃圾自行处理，即使不能完全处理，至少也将垃圾纳入到生活过程管理之中。这与以前不一样。以前只顾产生垃圾，至于垃圾如何处理，则是外部的事情。由此导致的结果，生活是一部分，垃圾处理是另一部分。垃圾处理位于生活之外。或者说，生活由输入、输出两部分组成。一般民众只管生活输入部分，输出部分不在生活管理之中。生活只顾占用外部资源，有时浪费也在所不惜。

现在则完全不同。在垃圾分类处理过程中，消耗多少、浪费多少，越来越清楚了。在从生活输入到输出过程中，就像有一张食物成分表一样，各种成分都罗列其中，尽在掌握。只有这样，才能将垃圾清楚分类。在这种分类过程中，自行节约，自行归类消费是很重要的。否则，垃圾分类很难实施。垃圾分类需要一种新的生活方式支撑。

具体而言，两种生活方式，一种是外向型的生活方式。追求新奇、潮流，占有外部资源。这种生活是外部功能主导，往往出于一种虚假需求，属粗放式生活。一种是内向型的生活方式。这种生活方式不追求外部资源占有的多少，而是从自身定义外部需求。前者往往是对资源的一次利用，后者是对资源的再次利用。前者追求多用多占，品类繁多，后者追求尽量少用，不浪费，减少生活负担。

一些市民吐槽生活垃圾很难分类，背后很大一部分原因是生活方式粗放。首先是浪费严重，其次是种类繁多，再次是混杂一起。

精致的生活，一是不浪费。这次上海强推垃圾分类，一些白领坦言，垃圾分类让他们感受最大的就是“都不浪费食物”了。有报道说，一小伙子有半杯还没喝完的豆浆，在被丢进干垃圾桶之前，又猛吸了几口试图“清盘”。本来有块吃了还剩一口的面包，直接塞进嘴里，这才把空袋子扔进垃圾桶。否则可能面临处罚。二是消费种类和数量减少。上海有一名乘客因为找不到湿垃圾桶，直接把手中的红薯皮用纸巾包好塞到双肩包里。如果消费的种类和数量多，这种状况就难以自行处理。

形成新的生活方式，市民自身的努力很重要。更重要的是，社会要有营造新生活方式的氛围和机制。社会需要提供优质的、供市民广泛选择的、适合精致生活的消费产品。

传统生活方式下的产品是功能主导的，主要满足某种功能需求。对于消费主体来说，他追求的是功能满足。这种追求是无止境的。同时，过度追求满足一种虚假需求。鲍德里亚的消费社会揭示了这种过度消费。这种过度消费，包括对物品的过度占有，对自动化的过度追求。实际上，一个人的基本需求是有限的。也不需要追求完全的自动化，人们可以自行处理的，不需要通过机器代替。

在过度消费下，产生的垃圾难以分类。资源混杂、繁多，浪费严重。譬如，当前食物浪费最为严重，厨余垃圾也最难分类处理。为了方便，随意使用一次性餐具。这是一种粗放式生活导致的。未来，随着垃圾分类持续推进，传统的过度式、重油式食物消费必然改变。食物会更精致一些，吃多少，用多少，还要便于分类。这需要市民自己慢慢养成精致的生活方式，也需要市场提供更多种好的选择，满足新生活方式的要求。

（作者为广东省社会科学院研究员）