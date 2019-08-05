有种冰爽后的痛， 叫冰淇淋头痛！

夏天来个冰淇淋，冰冰凉透心凉，那叫一个爽，一个不过瘾那就来个三五个，之后也许随之而来的是剧烈头痛，这可能中招了冰淇淋头痛。东南大学附属中大医院疼痛科主任孙岩军介绍，盛夏时节，由于吃冷饮吹空调等导致头痛的患者屡见不鲜，因此不要贪一时清凉，让身体遭殃。

三个冷饮下肚

女子头疼欲裂

在要把人烤化的炎炎夏日，26岁的丽丽（化名），一进家门就冲到冰箱拿冰淇淋吃，三下五除二就“吞”了一个，一个没有消灭热火，那就再“吞”一个，当吃到第三个的时候，突然头部出现刺痛，闪电样的痛“射”向丽丽，家人赶紧把丽丽送到东南大学附属中大医院疼痛科就诊。该院疼痛科主任孙岩军接诊了丽丽，根据症状及就诊前的情况，丽丽被诊断为“冰淇淋头痛症”。这种头痛虽然发病时头痛难耐，但是一过性的，一般一两天就能缓解。

吃个冰淇淋为何会头疼

孙岩军主任指出，酷暑天气，接诊了不少因为贪凉导致头疼就诊的患者，很多是由于快速吃冷饮或者吹过冷的空调引起的，大多是20多岁的女性。冰淇淋头痛症的疼痛，常位于颅中部，有时在颞侧、额部或后眶内，表现为瞬间刺痛或疼痛难忍。

这主要是由于冷饮进口时，会给口腔黏膜造成刺激，这就可能使得头部和面部的肌肉、血管收缩，神经产生放射性的疼痛。由于受到局部冷刺激使血管收缩痉挛引发疼痛。由于人体大脑内血管及神经非常丰富，对疼痛很敏感。在高温季节，在室外头部易出汗，这时血管是扩张的，如果猛吃冷饮、空调冷风直吹头部时骤然遇冷，可能引起颅内血管功能异常，导致头痛、眩晕或黑蒙等症状。另外，冰淇淋头痛可能与三叉神经阵发性放电也有一定关系。

夏季莫贪凉

头部要保暖

为了预防冰爽后的疼痛，首先要莫贪一时冰凉，避免快速大量吞食冰冷的食物。即使吃冰淇淋等冷饮，最好小口慢慢吃，一次进食少量，也不宜在大汗淋漓后豪饮冰饮料。专家特别提醒，对于患有高血压病、冠心病、动脉粥样硬化等心脑血管病的患者，更要谨记莫贪凉，避免引发血压波动，导致突发心脏事件。

除了贪吃冷饮，过冷吹空调也是引发冰淇淋头疼的重要原因。因此不要对着空调直吹，特别是头顶不要对着空调。另外，妹纸们不要因为风度丢了温度，在空调房里尽量不穿一字肩、露脐装等服装，注意头颈部的保暖。若出现“冰淇淋头疼”的症状，应立即停止吃冰淇淋，或将空调温度调高，并进行热敷按压等处理，若无缓解，应立即就医。