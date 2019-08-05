腰椎间盘突出症 八成患者不必手术

腰椎间盘突出症是常见病和多发病，其主要症状是腰腿痛，对患者日常生活和工作造成严重影响。腰椎间盘突出症的治疗方法大体分为手术治疗和非手术治疗。非手术治疗方法很多，包括理疗，针灸、推拿以及药物等。一般来说，80%的患者经积极的非手术治疗都可获得满意的疗效。

腰疼VS腿疼 不分“先来后到”

腰椎间盘突出症主要是指下腰椎，尤其是L4~5、L5~S1、L3~4的纤维环破裂和髓核组织突出压迫或刺激相应水平的一侧和双侧腰骶神经根所引起的一系列症状体征，是引起腰痛的主要原因。

据统计，有90%的人在一生中都有过腰痛的体验。腰痛的年发病率约15%，男女发病率基本相同。腰椎间盘突出症的病人中，L4~5、L5~S1突出占90%以上，年龄以20~50岁多发，随年龄增大，L3~4、L2~3发生突出的危险性逐渐增加。患者多有弯腰劳动或者久坐史，首次发病常在半弯腰持重或突然扭腰动作过程中发生。

常见的临床表现有：

1.腰疼 绝大多数腰椎间盘突出症病人的主要症状，腰痛可出现在腿痛之前，亦可在腿痛同时或之后出现。由于腰椎间盘突出是在腰椎间盘退行性变的基础上发展起来的，所以在腰椎间盘突出之前即可出现腰痛症状。多数腰痛的病人卧床休息或减少活动后疼痛减轻。腰椎间盘突出症的病人常有反复发作的腰痛病史，在日常生活中稍有劳累和受凉，即会诱发腰痛。80％的病人腰痛发作的间歇时间为3个月至3年，每次发作持续3天至3周。

2.下肢痛 大多数下肢痛为坐骨神经痛。由于多数病人腰椎间盘突出发生于下腰部，所以临床表现常有坐骨神经痛。典型的坐骨神经痛是从臀部、大腿后外侧、小腿外侧直到足跟部或足背的放射痛，多表现为一侧坐骨神经疼痛。

3.腰部活动受限 大部分病人都有不同程度的腰部活动受限，急性期尤为明显，其中以弯腰受限最明显。

4.下肢感觉障碍 腰椎间盘突出症的病人可有一侧下肢的麻木，区域随受压神经根受累区域分布。病人自觉下肢发凉、无汗或出现下肢水肿，俗称“老寒腿”。

5.跛行 即步行过程中，疼痛一侧的腿，支撑重力的时间缩短，表现为“一瘸一拐”，疼痛减轻或消失后，步行恢复正常。

6.肌肉麻痹 腰椎间盘突出较重，腰神经根受压严重者，常伴有患侧下肢的无力，以趾背屈肌力减弱多见，表现为大踇趾翘不起来或力量下降。腰4~腰5椎间盘突出，可表现为足下垂。

7.马尾神经受压症状 当腰椎间盘突出严重时，患者可有大、小便障碍，会阴和肛周感觉异常，这在临床上叫马尾神经受压症状，但非常少见。

腰椎间盘突出症最常见的症状是腰腿痛，但症状相似的疾病有几十种，因此腰椎间盘突出症鉴别诊断的疾病范围相当多。包括先天性疾病，脊柱裂、腰骶部移行椎、椎弓峡部崩裂及腰椎滑脱、腰椎管狭窄等；损伤性疾病，包括急性腰扭伤、慢性腰肌劳损、棘上韧带损伤、腰椎间小关节滑膜嵌顿、梨状肌综合征、骶髂关节功能紊乱等；退行性疾病，包括退行性小关节炎、骨质疏松症、腰椎间盘吸收综合征等；炎症性疾病，包括肌筋膜疼痛综合征和纤维肌痛综合征及肿瘤性等疾病，比如腰骶部的转移性肿瘤、椎管内肿瘤。不同的疾病有不同的治疗方法，因此，出现腰腿疼等症状，一定及时到正规医院进行就诊，明确诊断，正确治疗。

各种理疗方法有助缓解腰疼

理疗是利用物理因子作用于人体，并根据人体所产生的生理反应及效果来达到预防、治疗及康复目的的方法。理疗与手术、药物、放射、介入等治疗方法一样，都是现代治疗学的重要组成部分。与这些疗法相比，理疗有无痛苦、副作用少、疗效持久等特点，具有消炎、镇痛、缓解痉挛、松解粘连、促进组织再生及兴奋神经肌肉等作用，是腰椎间盘突出症非手术治疗中首选的治疗手段。理疗方法众多，包括电疗法、光疗法、磁疗法、蜡疗法、超声波疗法、泥疗法及水疗等。下面，简单介绍几种常用理疗方法：

直流电药物离子导入疗法 利用直流电将药物离子通过完整的皮肤、黏膜或伤口导入机体以治疗疾病的方法叫直流电离子导入疗法。药物离子经直流电导入后在皮肤内形成离子堆，其中一部分离子变成原子或分子，保持原来的药物性能，且在局部浓度较高，可存留数小时至数天，作用于局部组织。另一部分离子进入组织间隙，经淋巴或血液进入远隔部位产生治疗作用，或通过刺激神经末梢或穴位经络产生治疗作用。故直流电药物离子导入疗法兼有直流电和导入药物的共同作用。临床对腰腿疼的治疗，常用的有中药提取物乌头碱导入和普鲁卡因导入。

低、中频电疗法 指应用0～1kHz和1kHz～100kHz的脉冲电流预防和治疗疾病的方法。临床常用于治疗腰椎间盘突出症的低、中频电疗法主要包括间动电疗法、经皮神经电刺激疗法、干扰电疗法、调制中频电疗法等。具有松解粘连、促进血液循环、组织镇痛及兴奋神经肌肉等作用。

高频电疗法 指应用频率为100kHz以上的正弦交流电流治疗疾病的方法。临床常用于治疗腰椎间盘突出症的高频电疗法主要包括超短波电疗法、短波电疗法、微波电疗法等。具有改善血液淋巴循环、降低感觉神经的兴奋性，抑制疼痛信号传导、控制病原菌和促进炎症的吸收、消散等作用。

磁疗法 使用磁场作用于人体以治疗疾病的一种物理方法。其治疗作用包括镇痛、消肿、消炎、促进创面及骨折愈合、软化瘢痕等。腰椎间盘突出患者可以采用磁片法、脉冲磁疗法和温热磁疗法等。

蜡疗法 利用加热融化的石蜡作为温热介质接触体表，将热能传至机体治疗疾病的方法称为石蜡疗法。医用石蜡在常温下呈半透明的固体，无臭无味，熔点为50℃～60℃。石蜡的热容量大，导热系数小，散热时间长，是传导热疗中最好的一种介质。石蜡具有良好的可塑性、黏滞性、延展性，其在常温下为固体，当加热到一定温度即为液体，当其冷却到一定温度便呈半固体，且在冷却过程中体积缩小，能产生压缩性机械作用。因此，蜡疗具有温热、机械压迫、促进创面愈合及润滑的作用。对于腰椎间盘突出症患者，我们主要应用石蜡疗法的温热作用。常用蜡饼法和蜡袋法。

理疗品种繁多，大多适应证广泛，但也各有禁忌证和相对禁忌证。临床上，医生会根据患者的症状、体征、病程及既往疾病情况等选择不同的物理因子疗法，以达到最好的治疗效果。

牵引是让椎间盘复位吗

腰椎牵引是治疗腰椎间盘突出症的有效方法。根据牵引力的大小和作用时间的长短，将牵引分为慢速牵引和快速牵引。慢速牵引的重量为患者体重的30%~120%，每次牵引时间20~40分钟，需多次牵引，是临床治疗腰椎间盘突出症的常用方法。快速牵引重量大，为患者体重的1.5~2倍，作用时间短，约0.5~2秒，多在牵引的同时加中医的正骨手法，该型牵引源于中医的“人工拉压复位”法。近十余年多用多方位牵引，即三维多功能牵引，在治疗时可完成三个基本动作：水平牵引、腰椎屈曲或伸展、腰椎旋转。

三维多功能腰椎牵引主要作用机制有使突出物部分缩小，缓解肌肉痉挛，纠正小关节功能紊乱和病理性倾斜、松解粘连，消除神经及周围组织的水肿，以及使突出物在三维空间内发生不同程度的变位变形，增加和神经根、硬膜囊的相对空间等。因此，三维多功能腰椎牵引并非牵引当时的“椎间盘复位”，所以无需绝对卧床休息。牵引后可配合骶裂孔注射，口服用非甾体类抗炎药、地塞米松。于牵引3日后可加推拿、理疗、针灸等治疗。腰围在一定程度上限制腰椎的活动度，可增加腰椎的稳定性，有利于病情的好转，但不宜长期使用，以免造成腰部废用性肌萎缩，引起腰椎不稳，腰部固定一般一周左右。

牵引的适应证：临床除用于治疗轻中度的腰椎间盘突出症外，还可治疗腰椎小关节功能紊乱、早期强直性脊柱炎、退行性变引起的慢性腰痛，除此以外，慢牵引还可治疗急性腰扭伤和腰背肌痉挛。

我们根据实验结果和临床经验制定了科学、系统的快速牵引治疗方案，如根据患者的身高、年龄、症状、体征和辅助检查等选用不同的治疗参数，这些参数绝对在安全范围以内，有电脑精确控制，瞬间完成腰椎牵引、屈曲或伸展、旋转动作。具有疗效好、安全可靠、痛苦小、患者容易接受等优点。我们医院应用此方法治疗腰椎间盘突出症患者20余年，累计8000余位患者，总有效率92.5％，无1例意外损伤发生。但如果在治疗时不能严格掌握适应证，就有发生意外损伤的可能，比如腰背酸胀、腹胀酸痛、胸壁挫伤、肋骨骨折、牵引后突出物增大和马尾损伤等。因此，建议到大医院开展快速牵引比较好的科室进行就诊。

快速牵引后，患者大多疗效满意。在今后工作生活中，如注意生活方式，避免诱因，腰腿疼等症状可以很长时间不复发。我们曾经做过临床研究，随访1年，复发率13.4％。

我们曾经很早治疗的1位腰椎间盘患者，打工妹小王，当时在某餐厅的后厨工作，因腰扭伤导致腰疼1月余，疼痛难忍，到多家医院及诊所治疗过，无明显减轻，又拒绝手术治疗。当时还未婚，由男友陪同来就医。腰椎CT检查提示腰椎间盘突出。因她还需要工作，无法长期请假休息，在门诊实施了多方位腰椎快速牵引及骶裂孔注射治疗。治疗以后，小王的腰痛逐渐减轻，之后长期未再复发。9年后，小王的腰痛再次发作，她在丈夫儿子的陪伴下又来到了我们的门诊，此时的她经过多年奋斗，已经自己开了店当了老板，儿子也已长大，过着幸福的生活。小王第二次再次快速牵引后，疗效一样很好，很快恢复了工作。

好了伤疤别忘疼 防复发不能少

腰椎间盘突出症的预防主要是各种可控危险因素的预防，以减少相关症状的发生。

1.避免受凉、受累。

2.保持正确的姿势与体位（卧姿、坐姿、站姿等）。转移、搬运物品时要注意减轻腰椎的受力，防止腰椎间盘突出的发生或加重。有效维持腰椎的稳定性，是日常生活中防治腰椎间盘突出发生的重要内容。行走时身体重心的移动要平衡，不要左右摆动过大；劳动时尽量少搬重物，必须搬运重物时要将重物和上肢的负荷落到两脚之间，以使脊柱处于伸直位，身体达到平衡状态。与该病有关的职业人群要定时站起来活动腰部，避免久坐和长时间工作与驾驶。

3.注意环境因素的影响。养成健康的生活方式，保持情绪的舒畅与平稳，规律作息，劳逸结合，合理膳食，戒烟，限酒，适量运动，保持适当的体重，积极防治各种基础疾病。同时加强腰部保护，包括防寒、保暖和防潮等。

4.坚持正确的锻炼方法。通过锻炼腰背肌和腹肌的肌力，可改变和纠正腰椎的异常力线，增强腰椎稳定性，活动椎间关节，恢复腰椎活动度，改善不良姿势，提高身体的协调平衡能力，降低腰椎间盘突出的发生率。

5.功法预防复发。太极拳、易筋经、八段锦、五禽戏等。

是谁伤了你的小蛮腰

腰椎间盘突出症是在腰椎间盘退行性变的基础上，受到单一或多个因素的作用导致的。常见的病因包括以下几类：

腰椎间盘的退行性改变 这是引起腰椎间盘突出症的根本原因。腰椎间盘在我们日常的生活活动中承受了较大的应力和负荷，随着年龄的增长其血供逐渐减少，营养供应不足，导致椎间盘的一系列退行性改变，包括纤维环和髓核的含水量下降、弹性减低等，从而使椎间盘本身的抗损伤能力降低，纤维环易破裂。

各种损伤因素 这是引起腰椎间盘突出症的主要原因。根据损伤的不同类型，大致可分为急性损伤和慢性损伤。慢性损伤多由长期较弱的累积性损伤引起，如反复的弯腰、负重、扭转等。与扭转相关的职业，举重运动员，长期高强度体力劳动者，长期弯腰工作者，尤其是蹲位或坐位如铸工和伏案工作者，职业性全身振动（如汽车司机、摩托车骑手）者易患本病。急性损伤多见于急性腰扭伤及外伤，如长时间的弯腰后突然将腰直起，臀部着地摔倒等，这些外伤发生时椎间盘髓核瞬间所承受的压力超过了纤维环所能承受的最大力，导致纤维环发生破裂，髓核在破裂的部位突出。

遗传因素 和大多数其他复杂性疾病一样，腰椎间盘突出症也受遗传和环境因素的双重影响，相关的流行病学研究报道了多种可遗传的危险因素，包括身高、体重指数、骨密度、血脂水平等。有色人种本病的发生率较低。

心理因素 长期厌烦、焦虑或紧张，有恐惧心理的人群，发生腰椎间盘突出症的几率高。

怀孕 怀孕期间整个韧带系统处于松弛状态，而腰骶部又承受比平时更大的应力，增加了椎间盘突出的风险，因此怀孕期间，部分孕妇会出现腰痛，甚至腰痛伴下肢疼痛。

环境因素 季节、天气、地域等。例如寒冷和潮湿易引起腰背肌肉和筋膜痉挛，毛细血管收缩，局部组织血液供应不足；淋巴回流受阻，代谢产物堆积，致痛物质增加，产生疼痛。

其他原因 肥胖、基础疾病的影响、某些不良站及坐姿等，都是腰椎间盘突出症的危险因素。糖尿病可通过影响椎间盘组织的代谢加速其退变等。

腰不好 可能是烟酒的错

吸烟喝酒对于许多人都是很普通的事情，然而从医疗角度讲，看似平常的吸烟喝酒可能恰恰对你的腰造成了不良影响。那么，烟酒又是如何伤腰的呢？该如何避免椎间盘发病，减少不必要的痛苦呢？

首先，椎间盘营养由其周围血管提供。吸烟可导致血管痉挛，影响溶质运输率，营养物质不能进入椎间盘，代谢物质不能排出。长此以往将导致椎间盘营养不足，细胞功能不良，细胞内酶的降解促进椎间盘退变。烟中的尼古丁还可影响吸烟者的免疫系统，吸烟者多有白细胞、T细胞等升高，髓核中的蛋白多糖本身是抗原，可刺激自体免疫反应导致早期椎间盘退变。

另外，吸烟还会引起咳嗽，咳嗽时腹压迅速增加，进而导致腰椎管内压力增高，导致椎间盘退变，促使或加大椎间盘的突出，压迫神经出现一系列的临床症状。有的人原来可能就有腰椎间盘突出，但没有症状，经常咳嗽，便诱发了腰腿痛，进而确诊为腰椎间盘突出症。还有的患者是在腰腿痛急性发病期，吸烟后导致咳嗽，从而加重症状。所以吸烟是腰椎间盘突出症的一个原因和加重因素，为了身体健康，尽量不要吸烟。

除了咳嗽还有打喷嚏，它同样可以诱发腰椎间盘突出，机理相同。腰不好的人，在打喷嚏时，应尽量采取保护措施，也就是仰头打喷嚏时，同时双膝屈曲，或双手迅速抱腹，让迅速增加腹压的力传向下肢或双手，以减少对腰椎管内压力，从而减少或减轻腰椎间盘突出。

说完吸烟再说说喝酒。很多人认为，酒能活血化瘀，因此腰疼时喝点酒应该有好处。然而事实并非如此。当腰椎间盘突出发病时，一般来说不是腰痛就是腿疼或麻，或两者都有，主要在于椎间盘突出后向后压迫硬膜囊或神经，增加椎管内压力，导致神经根水肿粘连。酒有活血之功效，但量大时，酒的代谢产物是乳酸，会影响神经根水肿的代谢，不利于水肿消除，如果量小，则起不到活血作用。而且酒本身就会损伤周围神经，长期饮酒会出现肢体的麻木无力，导致椎间盘突出患者坐骨神经损伤加重，所以在腰椎间盘突出症发病时尽量不要饮酒。