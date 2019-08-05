高度近视会掩盖青光眼

在我国高度近视者中，青光眼发病率约7%，中度和低度近视者约占2%，而没有近视人群只占0.8%。由此可见，和未近视者相比，高度近视者患青光眼的概率高出约10倍。

近视和青光眼是相辅相成的，近视可导致眼压升高，当眼压升高超越眼球内部组织，尤其是视神经所能承受的限度时，就会引起青光眼病变，出现视神经萎缩和视野缺损，而高眼压也可促进近视的进一步进展。所以，同时患有近视和青光眼的病人，近视进展会比正常人要快。患有青光眼的人即便在成年后，近视也会进一步发展，甚至短期内视力下降速度很快。

多数人早期毫无察觉

曾有一位年轻的外科医生，参加工作才两年多被确诊为开角型青光眼，而且已到了晚期。为什么没能早期发现呢？因为他一直以来就有近视，加上工作繁重，时有加班，所以对短期内出现的视力下降、偶有眼睛胀痛没有特别在意，以为是疲劳，休息下就好了。后来在开车途中，好几次差点和旁边的车子发生碰撞，他才意识到应该去眼科检查了。

还有一位32岁的程序员，从初中开始就患了近视，也是因为视力急剧下降，视物不清来就诊。初诊眼压高达58/54毫米汞柱，右眼视力0.8，左眼视力只能大致指出一米以内的东西，而且其视野缺损非常严重，右眼视野只剩一小部分，左眼视野几乎全部丧失。也就是说，他的左眼几乎处于失明状态。

为什么平时没什么症状，一查就是晚期呢？首先，患者的眼压是慢慢升高的，眼睛会逐渐适应这个过程，所以患者只是偶有眼睛酸胀感。其次，近视合并开角型青光眼的患者不一定有眼部胀痛、头痛症状，同时青光眼早期并不会影响视力，当有视物模糊、视力降低时，青光眼可能已经“潜伏”很久了。

疑似患者应定期随访

定期检查是最有效的防治青光眼的方法。

青光眼具有隐蔽性，因此对疑似患者要定期随访，可以避免漏诊和误诊。疑似患者是指高度近视者（超过600度）、有青光眼家族史（父母或爷爷奶奶等直系亲属患有青光眼）、平时经常用眼疲劳、反复有眼睛胀痛、头痛等症状的人群，建议定期到眼科检查，测量眼压，做视野及眼底检查，以排除青光眼。（陆桂芳 鲁青整理）