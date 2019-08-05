化验结果异常怎么办？

医院的化验检查结果异常，这是经常发生的事情。但是，这种情况常常使得被检查人及其家人很担忧，日不能食，夜不能寐，而这些担忧又有可能仅仅是虚惊一场而已。那么，如何避免虚惊一场而又不至于漏掉真正严重的问题呢？也就是说，化验检查结果有异常情况的时候，到底该怎么办呢？

1.在正常参考值范围内波动。

检查值都有相对的正常参考范围。门诊常常遇到有人纠结自己的化验检查结果数值比前一次高了多少或者低了多少。我们知道，人体的各项生化指标的数值在一定范围内是保持着动态平衡的。因此，各种被检验的指标正常值也就在一定范围内波动。换句话说，凡是在这个范围之内的值就可以视为正常的。比如血清谷丙转氨酶的正常参考值范围是0~40U/L，某人前一次血清谷丙转氨酶检查值为22U/L，这一次检查值为34U/L，数值虽然升高了12U/L，但依然在正常参考值范围之内，那么不应该看成异常。

2.在正常参考范围外波动。

在正常参考值范围之外的小范围内波动也不一定有临床意义。因为一个检验项目的影响因素很多，对检验结果的临床意义就需要综合分析。比如，某一位乙型病毒性肝炎患者的血清谷丙转氨酶为48U/L，比正常参考值上限40U/L高了一些，患者很担心是否为乙型肝炎活动了。但是，这可能是因为患者抽血前作了剧烈运动，或者患了感冒、腹泻等原因所致，还可能是因为吃了某些药物导致一过性药物性肝损伤，而不一定是乙型病毒性肝炎病情活动导致的。另外，不同医院的检验项目由于所采用的检验方法不同，检测值的单位和正常参考值范围也有不同，也需要区别对待。

3.检验结果有假阳性的可能。

当今科学技术在日新月异地发展，临床检验方法也随着科技进步而快速发展，比如聚合酶链反应（PCR）、荧光定量PCR等方法检测血液中病毒DNA的存在及含量，已成为各级医院临床检验的常规检查项目。用荧光免疫分析法检测乙肝病毒五项标志物的含量，对抗乙肝病毒治疗起着重要的指导及疗效评价作用。但是，由于这些检测方法高度敏感，检验结果也会有一定的波动性，甚至出现假阳性结果。所以，在发现检验检查结果异常时，千万别忘记考虑到这类实验技术本身不可避免的原因。

排除了以上情况，若化验检查结果的异常仍然不能解释，那么，就要在医生的指导下，对该检查项目积极地进行进一步相关检查，以便寻找病因，或者对这个指标进行密切的追踪观察。

总之，由于种种原因，化验检查也有其局限性。所以，当化验检查结果出现异常的时候，采取冷静客观分析、积极排查追踪的方针谋略，您就能够最大可能地避免不必要的烦恼，同时最大可能地避免漏掉严重的健康问题。