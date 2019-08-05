“儿童友好”是城市文明之所在

暑假过半，孩子的活动场所从学校转为公共场所，社区的健身区域、体育公园、露天体育场……不过，这些公共区域的健身设施真的适合孩子锻炼吗？新京报记者探访发现，有的社区没有儿童游乐设施，孩子只能在成年人的健身器材上攀爬。（8月1日《新京报》）

在城市中，社区往往是孩子们除学校以外最主要的活动场所。但目前来看，无论是城市建设还是商业运营方面，距离让孩子们健康、快乐成长的目标都有很大差距。一如媒体报道，社区健身设施多是针对成年人设计的，由于身形、体重、力量的不同，孩子们不仅够不到、推不动，难以起到锻炼身体的作用，而且存在摔伤、跌倒等安全隐患。户外运动的减少，也是造成“小胖墩”“小眼镜”的部分原因。还要看到，即便是专门的儿童活动场所，也通常配备商业化的儿童器材，不仅千篇一律，而且缺乏自然性、趣味性和益智性。

反观发达国家，在社区环境、公共服务设施方面，则融入了更多的“儿童友好”理念。所谓“儿童友好”理念，很多人可能并不熟悉。1996年，联合国儿童基金会和联合国人居署共同制订和提倡《国际儿童友好城市方案》，旨在形成一个亲和的城市空间，使所有儿童随时随地可以安全、方便地玩耍和学习。该《方案》将儿童权利作为城市发展的核心要素，得到全球范围内许多国家的重视与响应。比如，素有“美国第一儿童友好城市”的丹佛市打造“见学地景”模式，自1998年开始，政府联合私人，特别是科罗拉多大学景观建筑系共同出资2000万美元，将全市46块废弃的学校场地改造为充满吸引力的、多用途的户外儿童游乐空间。

近年来，深圳、上海、武汉等城市纷纷将建设儿童友好型城市提上日程，北京部分地区已经开始探索进行“儿童友好”改造，不少城市新建了少儿图书馆，设置了儿童阅读区。但是，以社区为半径的社区图书馆、社区运动场所依然凤毛麟角，缺乏适合少儿的小型健身设施便是突出例子。

一个国家对待孩子的态度，决定一个民族的未来。建设儿童友好型城市是一项长期复杂的民心工程，先打造适合少年儿童的15分钟生活圈则是优选项，为孩子设置“专属”的小型健身器材就是最便利的抓手。以“儿童友好”为核心，了解孩子的真实需求，根据孩子成长发育的特点，营造安全、有趣、益智的运动、游戏和社交空间，是一个现代城市的文明与魅力之所在。