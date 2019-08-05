“十字绣”绣出老妈的快乐健康

老妈已经70多岁了，她头不白，眼不花，耳不聋，有一双比年轻人还灵巧的手。问起她有什么秘诀？老妈总会自豪地一笑：“我哪有什么秘诀呀？平时就绣一下十字绣罢了。”

说起老妈的十字绣，已有十多年历史了。自她退休后，我满以为老妈可以在我们的赡养下安度晚年。然而，一天下班回来，一进门就看见老妈坐在沙发上，左手拿着一块彩布，右手则在那块彩布上来回穿梭。那是我第一次见她绣十字绣。

我打趣道：“妈，您绣这个是不是太……”老妈看出了我的心思，正色道：“这你就不懂了，前不久我看了一则新闻，说绣十字绣对老年人有好处，既可以锻炼眼力，又可以锻炼脑力，更可以锻炼手力。当一幅作品完工后，你会有很大的成就感，如此，还可以愉悦身心，陶冶情操，是老年人养生和延年益寿的法宝！”

听老妈这么一说，我感觉挺有道理，也就由着她去做。自此，每天下班回来，我总会看到老妈坐在沙发上，穿针引线，双手在彩布上翻飞自如。有时候老妈会数一下格子，有时候会把针放在自己的头上来回摩擦几下，有时候又拿起彩布展开、抖几下，然后露出惬意的笑容。看着老妈每天笑靥如花，我也感到欣慰。

日子一天天过去了，转眼间老妈绣的十字绣已经有了几十幅作品，枕头、被套、壁画……满屋子几乎都成了老妈的十字绣天下。看着那一幅幅绣工精致、形式多样的十字绣，我内心里不禁涌起一股股敬佩之情。再看看老妈，她精神矍铄，脸色红润，笑口常开，饭量颇佳，微微发胖的身体，透出一种无以言说的气质，我相信，老妈的健康，原来真的是“绣”出来的！

老妈的姐妹们看到后也纷纷效仿起来，有时候她们还互相串门，聊着绣十字绣的经验，比谁绣得美，谁绣得更精致。她们似乎早已忘记了自己的年龄，尽情享受着当下的欢乐，所有岁月的风尘和疲惫，此时都已消失在了她们的笑声之中。