热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“十字绣”绣出老妈的快乐健康

张碧云

2019年08月05日08:36 来源：中国妇女报

老妈已经70多岁了，她头不白，眼不花，耳不聋，有一双比年轻人还灵巧的手。问起她有什么秘诀？老妈总会自豪地一笑：“我哪有什么秘诀呀？平时就绣一下十字绣罢了。”

说起老妈的十字绣，已有十多年历史了。自她退休后，我满以为老妈可以在我们的赡养下安度晚年。然而，一天下班回来，一进门就看见老妈坐在沙发上，左手拿着一块彩布，右手则在那块彩布上来回穿梭。那是我第一次见她绣十字绣。

我打趣道：“妈，您绣这个是不是太……”老妈看出了我的心思，正色道：“这你就不懂了，前不久我看了一则新闻，说绣十字绣对老年人有好处，既可以锻炼眼力，又可以锻炼脑力，更可以锻炼手力。当一幅作品完工后，你会有很大的成就感，如此，还可以愉悦身心，陶冶情操，是老年人养生和延年益寿的法宝！”

听老妈这么一说，我感觉挺有道理，也就由着她去做。自此，每天下班回来，我总会看到老妈坐在沙发上，穿针引线，双手在彩布上翻飞自如。有时候老妈会数一下格子，有时候会把针放在自己的头上来回摩擦几下，有时候又拿起彩布展开、抖几下，然后露出惬意的笑容。看着老妈每天笑靥如花，我也感到欣慰。

日子一天天过去了，转眼间老妈绣的十字绣已经有了几十幅作品，枕头、被套、壁画……满屋子几乎都成了老妈的十字绣天下。看着那一幅幅绣工精致、形式多样的十字绣，我内心里不禁涌起一股股敬佩之情。再看看老妈，她精神矍铄，脸色红润，笑口常开，饭量颇佳，微微发胖的身体，透出一种无以言说的气质，我相信，老妈的健康，原来真的是“绣”出来的！

老妈的姐妹们看到后也纷纷效仿起来，有时候她们还互相串门，聊着绣十字绣的经验，比谁绣得美，谁绣得更精致。她们似乎早已忘记了自己的年龄，尽情享受着当下的欢乐，所有岁月的风尘和疲惫，此时都已消失在了她们的笑声之中。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn