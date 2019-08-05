夏天多吃6种“天然减脂蔬菜”
粗纤维,腰身瘦几寸
三伏天,没胃口是常态,这会下厨房,一般拼的都是速度,总不能顿顿吃快餐叫外卖,所以,素菜最受欢迎,关键还不用担心胖,清淡不油腻,天热吃最好。夏天应季的瓜果蔬菜特别多,所以也别吝啬自己的手艺,多吃蔬菜总没坏处,清炒或凉拌,你最喜欢哪一道?
【腐乳炒空心菜】
食材:
空心菜一把,腐乳1块,独头蒜1个,橄榄油少许,淀粉水适量,盐适量。
做法:
1.把空心菜择洗干净,去掉黄叶和老梗。择成段。
2.独头蒜切成碎末,腐乳一块弄碎。
3.炒锅烧热,倒入适量橄榄油,放入蒜末爆出香味。
4.加入空心菜大火快速翻炒,炒至断生,加入腐乳块。
5.拌匀后,倒入适量淀粉水勾个薄芡,加盐调味即可。
【尖椒炒杏鲍菇】
食材:
杏鲍菇1个,尖椒2个,蚝油1茶匙,盐适量,油少许。
做法:
1.杏鲍菇洗净,手撕成细条。
2.尖椒去掉辣椒籽,切成丝儿。
3.炒锅烧热,倒入杏鲍菇丝儿,稍微干煸出水分。
4.杏鲍菇变软后,加入尖椒丝,快速翻炒拌匀。
5.最后加入1勺蚝油增鲜提味,适量盐调味即可。
【清炒南瓜苗】
食材:
南瓜苗1把,独头蒜1个,红辣椒2个,油适量,淀粉水少许,盐适量。
做法:
1.南瓜苗摘掉老梗茎部分,撕去毛绒的外皮。摘洗成小段。
2.独头蒜切碎,红辣椒切丝。
3.炒锅烧热,倒入适量油,把蒜头和红辣椒丝爆出香味。
4.倒入南瓜苗,炒至断生变翠绿。
5.适量淀粉水勾薄芡,加盐调味,大火收汁即可。
【黄瓜拌金针菇】
食材:
金针菇200克,黄瓜1个,蒜头1个,香油2勺,陈醋2勺,辣椒油1勺,花椒油1勺,盐适量,生抽1勺。
做法:
1.黄瓜削皮,刨成细丝。
2.金针菇冲洗干净,切掉根部少许部分,切成小段。
3.金针菇放入热水中汆烫1分钟,先把金针菇煮熟后捞出沥干水分。
4.蒜头切碎末,拌入适量盐、香油、陈醋以及其他调味拌匀成凉拌汁儿。
5.沥干水分的金针菇和黄瓜丝连同凉拌汁拌匀即可。
【炝拌绿豆芽】
食材:
绿豆芽400克,红辣椒1个,陈醋2勺,蒜末少许,盐适量。
做法:
1.绿豆芽择洗掉老根,洗干净。
2.汤锅中加入热水,把摘洗干净的绿豆芽放入热水中汆烫20秒后捞出。
3.炒锅烧热,加入少许蒜末和食用油,爆出香味后关火。
4.热油倒入汆烫过的豆芽上,加入2勺陈醋和适量食盐,拌匀即可。
【清炒辣椒叶】
食材:
辣椒叶1把,独头蒜1个,油少许,盐适量。
做法:
1.辣椒叶摘洗干净,去掉梗茎。
2.独头蒜切碎,放入炒锅中爆出香味。
3.倒入辣椒叶快速翻炒,炒至辣椒叶变软。
4.倒入少许淀粉水,勾芡后加适量盐调味即可。
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