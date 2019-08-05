彰显推进全球毒品共治的责任担当

近日，美方称，中国承诺阻止向美国出售芬太尼，但这从未发生，许多美国人因中国未阻止芬太尼进入美国而丧命。美国无视中国政府积极回应美方关切、创新实施芬太尼类物质整类列管所作的努力，无端指责中国为美国国内芬太尼类物质主要来源，把导致其国内芬太尼类物质滥用危机的责任推向中国，是罔顾真相、歪曲事实之举，是推卸责任、转嫁矛盾之举，中国人民完全不能接受！中国政府始终坚持构建人类命运共同体理念，坚定奉行厉行禁毒的立场主张，认真履行国际禁毒责任，积极推进全球毒品共治，以负责任大国的姿态，努力为国际禁毒事业贡献中国力量。

美国芬太尼问题的真相

美国是全球最大的毒品消费市场，也是全球毒品危害最为严重的国家。近年来，随着芬太尼类物质滥用快速蔓延，造成大量美国人因滥用芬太尼类物质致死。如，2017年，美国因吸毒和药物滥用致死7.2万人，其中，因滥用芬太尼类物质死亡2.9万人，同比增长45%。为此，2017年10月，美国政府宣布，全美进入公共卫生紧急状态。美国之所以发生芬太尼泛滥危机，完全是美方自身造成的，主要在于其国内普遍存在滥用处方止痛药的传统，占世界人口总数5%的美国人消费了全球80%的阿片类药物，特别是药企大力兜售、医师滥开处方、政府打击和减需工作不力、大麻合法化负面导向等多种因素，造成毒品消费市场持续扩大，最终引发滥用危机。

美方指责中国为其国内芬太尼类物质的主要来源，这是缺乏证据、罔顾事实、肆意抹黑，完全与事实不符。中国对芬太尼类药品的管控非常严格，合法厂家生产的芬太尼类药品从未发现流入美国。中国执法部门曾经侦破过非法加工和向美国贩卖芬太尼类物质案件，都是境内外不法分子相勾连，以伪装、夹藏等方式通过国际邮包输往美国，但数量极为有限，不可能是美国的主要来源。

解决美国芬太尼类物质问题，关键是要做好美国国内禁毒工作，真正弄清楚造成其国内芬太尼类物质大规模滥用的原因、滥用群体、芬太尼类物质来源和走私贩运渠道等情况，找准症结，对症下药，因情施策，才能见效。尤其要加强毒品预防教育，遏制芬太尼滥用消费的扩散，这才是治本之策，而不是肆意歪曲事实真相，转嫁矛盾，推卸责任，一味指责他国。

中国政府对芬太尼问题旗帜鲜明

中国政府对包括芬太尼类物质管控极为严格，先后列管了25种芬太尼类物质及其2种前体，超过联合国管制品种。随着全球芬太尼类物质滥用迅猛发展，美国政府、议会和司法部门多次对我提出整类列管请求，中国政府积极回应美方关切，及时将整类列管摆上议事日程。众所周知，2018年12月1日，习近平主席在出席二十国集团领导人第十三次峰会与特朗普总统会晤时，宣布中方决定对芬太尼类物质进行整类列管。国家禁毒委员会迅速行动，深入开展调研论证，认真落实两国元首会晤成果，短短4个月时间就完成法律管制程序，坚决兑现对美承诺。今年4月1日，公安部、国家卫生健康委员会和国家药品监督管理局联合在国务院新闻办公室召开新闻发布会，发布了《关于将芬太尼类物质列入〈非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录〉的公告》，并于5月1日正式生效，这意味着所有芬太尼类物质在我国均被视为毒品，受到严格管制。这是我国首次对某类物质实行“整类列管”，为打击和惩治涉芬太尼犯罪提供了有力的法律依据。事实上，与美方对芬太尼类物质的管制措施相比，我国采取的以上管制措施更为严格。首先，我国的列管公告严谨、科学地明确了“芬太尼类物质”的法律定义，相比美国联邦法规管制物质目录中对芬太尼类似物的定义涵盖物质更多，更有效地堵塞了通过简单化学结构变更研制新品种而逃避法律制裁的漏洞。其次，美国对芬太尼类物质采取的是为期两年的临时列管措施，管制有效期限仅到2020年2月6日，而我国是将芬太尼类物质列入《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录》长期管制，有效避免管制到期后相关非法制贩走私活动的反弹。中方对芬太尼类物质的整类列管措施得到了包括美国缉毒署在内的国际社会的高度肯定。中国完善法律规定，创新管制办法，这怎么能说什么都未发生呢？这显然是罔顾事实、颠倒黑白。

中国治理芬太尼问题力度空前

今年5月1日芬太尼类物质整类列管正式实施后，国家禁毒委员会协调相关部门建立联络会商机制，以空前的工作力度，以超常的工作措施，突破传统管制办法，全力推进芬太尼类物质整类列管工作进度，确保各项措施落地生效。一是制定法律文件。最高人民法院、最高人民检察院、公安部在深入调研的基础上，分别研究制定办理芬太尼类物质犯罪案件适用法律若干问题的意见、芬太尼类物质依赖性折算表、芬太尼类物质犯罪案件立案追诉标准的规定等规范性文件，为打击芬太尼类物质违法犯罪提供了法律支撑。二是全面排查整治。国家禁毒委员会部署在全国范围开展芬太尼类物质集中摸排专项工作，深入摸排生物医药基地和化工园区，清除非法制造芬太尼类物质的风险点。国家药监局部署开展芬太尼类药品生产经营专项检查。三是强化侦查打击。公安部组织13个省区市开展打击网络贩卖芬太尼类物质等新型毒品违法犯罪集群战役，清理整治互联网涉毒信息，切断不法分子网上联络交易渠道。国家邮政局督促物流寄递公司落实实名寄递、开箱验视、过机安检“三项制度”，海关总署部署重点关区加大对高风险国际邮包的查缉力度，提高查验比例和频次，有效拦截芬太尼类物质走私出境。四是加强技术支撑。公安部统筹协调北京、浙江、广东、四川、陕西等5省市加快毒品实验室建设，完善覆盖全国的芬太尼类物质管控技术支撑体系，确保芬太尼类物质检验、管控、打击到位。五是加强宣传培训。国家禁毒办发布《关于防范非药用类麻醉药品和精神药品及制毒物品违法犯罪的通告》，海关、邮政等部门对基层执法人员开展芬太尼类物质查缉识别和检验鉴定等领域的专业培训。

目前，通过实施整类列管，我国芬太尼类物质管制工作已经初显成效。据美国缉毒署提供的数据显示，今年中方宣布整类列管措施后的第二季度中，美国海关和边境保护局仅查获4起来自中国的芬太尼类物质走私案件，充分证明从中国流入美国的芬太尼类物质在原本不多的情况下又大幅减少，表明中方采取的举措是切实有效的。即使这样，美国的芬太尼滥用致死人数仍居高不下，这也证实美国指责中国是其芬太尼类物质主要来源是站不住脚的。

中国将一如既往履行国际禁毒责任

中国政府历来高度重视禁毒工作，一贯奉行厉行禁毒政策，始终保持对毒品问题“零容忍”态度，坚持不懈开展禁毒斗争，锲而不舍解决毒品问题，推动禁毒工作取得显著成效，毒品形势呈现整体向好、持续改观的积极变化。

面对毒品问题全球化的大势，中国政府坚持构建人类命运共同体的理念，以负责任大国的态度，认真履行国际禁毒公约义务，积极参与全球毒品问题治理，完善情报交流和执法协作机制，联合开展国际禁毒执法行动，推动国际禁毒合作取得务实成果。特别是针对芬太尼类物质等新型毒品来势凶猛、对国际社会危害日趋严重的形势，在中国国内尚未出现规模滥用、现实危害并不突出的情况下，中国政府站在维护全人类健康、安全和福祉的高度，积极回应美国人民关切，及时宣布对芬太尼类物质实行整类列管，采取了一系列行之有效的打击整治措施，表明了中国政府坚持以人民为中心、保障人民群众健康福祉的坚定决心，体现了中国政府厉行禁毒的坚定立场和主张，彰显了中国政府推进毒品问题全球共治的责任担当。

合作形成合力，共治才能共赢。中国政府将信守承诺，坚持言必信、行必果，坚定履行芬太尼类物质整类列管的国际责任，继续加大清理排查、监测预警、宣传教育、重点管控、查缉堵截、侦查打击的力度，健全完善技术支撑、法律保障体系，坚决遏制芬太尼类物质非法制造和走私贩运。应当看到，制贩、滥用芬太尼类物质是一个国际性难题，仅依靠一国之力难以解决，需要各国共同努力。中国政府愿与包括美国在内的世界各国深化合作，推动建立平等互信、合作共赢的合作关系，务实开展情报交流、线索分享和联合侦查，着力推进芬太尼类物质国际共治，共同分享毒品治理经验，携手解决毒品难题，为促进全球毒品治理、消除毒品危害、造福各国人民贡献中国智慧和中国力量。

（据新华社北京8月3日电 记者熊 丰）