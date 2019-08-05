数日前，一名甲醇急性中毒的患者，被送进泰兴市人民医院ICU（重症监护室），其呼吸困难，双目处于失明状态，生命危急。在前期治疗效果不佳的情况下，医生给患者开出一剂特殊的药方——一瓶白酒！通过鼻饲白酒，酒里的乙醇和血液里的甲醇发生“竞争”，起到延缓甲醇代谢的作用，为后续系统治疗赢得了时间。患者目前病情平稳，已转入普通病房。

患者不是中暑，而是中毒了

几天前，患者在甲醇车间工作时，突然感到全身无力，视力模糊。一开始，他以为是中暑现象，但休息四小时后，其症状不但没有缓解，反而觉得呼吸困难，出现失明症状。工友们这才意识到情况严重，急忙拨打120将其送至泰兴市人民医院。

一开始，随同送诊的其单位医生没有如实告知详情，只说患者中暑了。见患者呼吸急促、意识模糊、双目几近失明，急诊医生立即喊ICU医生前来会诊。ICU副主任医师王俊赶来时，患者 意识已基本丧失，病情相当严重。

“不明原因的代谢性酸中毒，乳酸、血糖均正常，这显然不是正常中暑后的迹象。”凭借多年临床经验，结合患者当前症状，王俊怀疑患者可能中毒了。在继续追问下，工友确认了患者在甲醇车间工作，其可能是甲醇中毒了。患者遂第一时间被转入ICU进一步救治。

据介绍，甲醇，又名木醇，为无色可燃性液体，易挥发，有乙醇氧气味。“像患者这样因吸入大量甲醇蒸气所致的急性中毒，会引发中枢神经系统症状、眼部损害及代谢性酸中毒，可并发急性胰腺炎、心律失常、转氨酶升高和肾功能减退，严重时会危及生命。”王俊告诉随行的工友。

鼻饲白酒后，患者病情稳定了

转入ICU后，护士立即给患者接上心电监护，遵照医嘱抽取血气进一步分析检测。血气分析结果提醒患者属严重的酸中毒。

时间就是生命，必须尽快纠正酸碱平衡。当机立断，王俊迅速给患者注射碳酸氢钠“纠酸”。由于患者出现了神经系统的症状，他又给护士下达营养神经的输液治疗医嘱。

鉴于患者出现失明症状，护士为患者戴上了眼罩，避免强光刺激，保护视神经。在这紧张的抢救有条不紊地进行时，王俊又下了一个让一般人匪夷所思的医嘱：“白酒30ml，鼻饲！此后每4小时一次15ml鼻饲！”

“白酒？鼻饲？”护士不可思议地重复一遍。在得到肯定答复后，护士立即让家属买来一瓶白酒。护士通过鼻饲的方式，白酒逐步进入患者体内。经过积极治疗，目前患者的病情已经平稳，中毒症状逐渐减轻，现已转入普通病房。

“为什么要喂白酒？”王俊解释，甲醇本身低毒，但是进入人体后会代谢成甲醛（较甲醇毒性大30倍）和甲酸（较甲醇毒性大严重6倍），从而对人体产生伤害。在前期纠正酸中毒效果不佳的情况下，通过往人体注入一定量的白酒，酒里的乙醇会和血液里的甲醇发生“竞争”，起到延缓甲醇代谢的作用，为后续系统治疗赢得了时间。