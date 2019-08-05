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基因编辑让麦穗遇雨不易发芽

2019年08月05日08:23 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社东京电　（记者华 义）小麦在收获季节如果遇到降雨，麦穗容易发芽变质。日本冈山大学日前宣布，其研究人员与同行合作利用基因编辑技术改良了小麦特性，使其遇雨也不易发芽。

　　在日本和北欧等小麦收获季节多雨的地区，种子休眠期短的小麦品种容易出现麦穗发芽现象，给小麦生产造成较大损失。麦穗遇雨不易发芽的小麦品种很少。

　　由于小麦拥有较为复杂的基因组，日本冈山大学农业和食品产业技术综合研究机构等的研究人员在对基因组比较简单的大麦进行研究并获得有用信息的基础上，利用CRISPR/Cas9基因编辑技术，对小麦中与种子休眠时长有关的3个基因进行了编辑。在不到一年的时间内，他们成功研发出耐雨水、麦穗不易发芽的小麦品种。

　　在淋雨实验中，接受基因改造的小麦麦穗发芽率显著降低，但其他特性与普通小麦相比没有明显区别。

　　研究人员认为，这一成果具有重要的经济和技术研发意义，有望成为一种高效品种改良技术。这一研究成果已发表在美国《细胞报告》杂志网络版上。

(责编：李轶群、杨迪)


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