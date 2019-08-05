注重培养青少年对数学的热爱和兴趣

要想成为真正的数学大国、数学强国，实现数学科学的可持续发展，长远来看，还需要在后备人才的培养上下狠功夫、花大力气

近日，为切实加强我国数学科学研究，科技部、教育部、中科院、自然科学基金委共同发布《关于加强数学科学研究工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》指出，要持续稳定支持基础数学科学，加强应用数学和数学的应用研究，以及持续推进和深化高层次的国内外交流与合作。

数学是自然科学的基础，也是重大技术创新发展的基础。从科技史上看，几乎所有的重大发现都与数学的发展进步相关。尤其是近年来，数学更是成为航空航天、国防安全、生物医药、信息、能源、先进制造等领域不可或缺的重要支撑。经过多年发展，我国在基础数学、应用数学等领域已进入国际前列。但由于起步较晚，学科、地域发展不平衡等因素，我国数学领域的基础研究依然薄弱，原始创新尤为不足。

针对这些短板，此次颁布的《方案》做出了较为全面的部署。比如鼓励科研人员瞄准数学科学重大前沿问题和学科发展方向开展创新性研究，鼓励探索新思路、新理论和新方法；支持科研人员面向国家重大需求和国际前沿研究，面向制约核心产业发展的瓶颈问题开展研究等等。

上述举措无疑会对我国数学今后的发展起到显著的推动作用。然而，要想成为真正的数学大国、数学强国，实现数学科学的可持续发展，长远来看，还需要在后备人才的培养上下狠功夫、花大力气。尤其是要注重培养青少年对数学的热爱和兴趣。

当前，我国很多青少年和家长对数学的认识还不清晰，学数学大多是为了能考取好的成绩，上更好的学校。不少老师在教学过程中，并不注重对学生数学思维能力的培养，而是专注于研究和传授各种应考技巧。所谓“题海战术”不但容易让孩子们丧失学习数学的兴趣，也会遏制其创造力的发展。

要让更多青少年热爱数学，今后有关各方应加强宣传和引导，一方面让公众对数学有正确和深入的认识，对数学学习有更理性的态度；另一方面要让学校的数学教育更科学，不仅要传授数学知识，更要注重数学思维能力的培养。老师应多让学生体验动手实验、猜想、探究、验证、运用等完整的学习过程，引导学生提出问题、研究问题、解决问题，给他们大胆创新的空间。

兴趣是最好的老师。中外许多优秀的数学家都曾表示，兴趣是他们研究数学的最大动力。因此，要以各种方式激发孩子们对数学学习的热情和兴趣，让他们真正感受到学习数学的乐趣，并长久坚持下去。

我国青年数学家田野曾说过：“数学家的思维活动往往都是在年轻的时候非常活跃，一个国家的年轻人应该是数学发展的核心。”期待能有更多的青少年了解数学、热爱数学，并且在不远的将来投身于数学研究，攀登一座座未知的科学高峰。

《 人民日报 》（ 2019年08月05日 19 版）