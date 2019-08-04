“坐高铁=照X光？”这些七月“科学”流言请不要信

最新一期的“科学”流言榜揭晓。针对近期网上流传的“高铁确实辐射严重”、“‘血稠’是血栓的前期信号”等健康流言逐一“击破”。“每月‘科学’流言榜”由北京市科学技术协会、北京市网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。快来看看这些健康流言，你有没有“中招儿”的。

中国高铁辐射严重，“坐高铁=照X光”

■流言■

国产高铁从诞生起就存在严重的辐射问题，坐高铁等同于照X光，对人最大的危害就是破坏女性生殖系统。

□真相□

我国高速铁路上运行的列车，使用的电力一般为2.5万伏特、50赫兹交流电。相应地，高铁的高压电力设备辐射出这个频率段的电场和磁场，为“极低频电磁辐射”，属于非电离辐射，完全不同于X光的电离辐射。所以“坐高铁=照X光”的说法纯属误导。

有电的地方就有辐射，普通火车、地铁都有辐射，手机、剃须刀有辐射，太阳光也有辐射。只要辐射在一个安全值内，就不会对人产生影响。国际非电离辐射防护委员会规定，高铁产生的磁场辐射的安全标准为100微特斯拉(磁感应强度单位)以下，电场辐射的安全标准为5千伏/米以下。

北京铁路局专业人士曾专门对高铁车厢中的电场辐射进行测量并公开测量数据，不同车型的一等车厢、二等车厢、车厢连接处、驾驶室等位置，电场辐射值分布在0.011-0.021千伏/米的范围内。比对这些数据不难发现，中国高铁的电磁辐射量要远远低于国际标准，根本不可能对人体造成伤害。

“血稠”是血栓的前期信号

■流言■

“血稠”是非常危险的信号，意味着血栓等后果，必须想办法疏通血管，缓解血稠。

□真相□

“血稠”只是民间的通俗说法，根本不是专业的医学术语。“血稠”在医学上指的是高黏稠血症。血黏度就是用于描述血液基本特征的一个指标。血黏度是一个相对值，如果将水黏度定义为1，正常血黏度则在4-5之间。通俗理解就是，血黏度数值越小，血流速度越快，反之则流速越慢。

“血稠”和血栓根本就是两码事。血栓是血管内形成的块状物。当血管受伤时，血小板和纤维蛋白启动保护反应形成血栓，以防止失血，所以适度的血栓是没事的。

但如果血栓逐渐增加，最终影响到血液循环，增加心脏负担，减少氧气供应和有害物质的排出，就会影响健康。引起血栓的危险因素包括炎症、凝血异常、高胆固醇、高血压、糖尿病等。

因此，血黏度与血栓是两个不同概念，前者描述的是血液特征，后者则通常指一种疾病，尽管有研究表明二者之间存在一定关联，但没有严格的因果关系。

血黏度本身是血液的一种物理属性，正常情况下是各种机能顺利完成的基础，但过高则会造成危害。对儿童而言，高血黏度将阻碍心脏、肠道、肾脏和大脑等重要器官的正常供氧，可造成发育受阻。对成人来讲，高血黏度可能是类风湿性关节炎或系统性狼疮等许多自身免疫性疾病的重要诱因，并且还与血管疾病、代谢疾病等存在一定关联。因此，保持正常的血黏度具有重要意义。

被烫伤后可以抹牙膏、酱油

■流言■

烧伤、烫伤后，在伤口上涂抹牙膏、酱油，可以减轻疼痛，消除肿胀。

□真相□

在烫伤部位涂上牙膏，会立刻感觉清凉舒适，给人带来“涂牙膏真的很有效”的感觉，这仅仅是因为牙膏中含有薄荷成分而已。其实，这种清凉感对治疗烧烫伤没什么帮助。而且，干了之后，牙膏会附着在创面上，不仅会增加伤口清理难度，还会影响烧伤处热量的散发。

实际上，牙膏不是医疗用品，伤口上涂抹后可能被细菌污染，进而引起感染。同样，烫伤后涂抹酱油，不但不能减轻伤情，还会刺激伤口，加深受伤程度，增加感染机会，去医院就诊时，还可能干扰医生诊断。

有些食物易让黑色素沉淀，孕妇进食后会导致孩子出现胎记

■流言■

一些食物如胡萝卜、芹菜、南瓜等，容易让黑色素沉淀，孕妇进食后，会加重胎儿色素沉淀从而引发胎记。

□真相□

这是一种没有临床证据支持的猜测。孕妇需要全面均衡的营养，缺乏这些营养成分会影响胎儿发育。但就算营养全面均衡了，也并不能预防胎记的出现。

所谓“少吃易让黑色素沉淀的食物，比如胡萝卜、芹菜、南瓜等”，根本是无稽之谈。蔬菜水果的颜色，大多数来自于花青素、胡萝卜素、叶黄素、番茄红素、甜菜红素等等，它们不仅不会“沉积”，而且有助于身体健康。孕妇不仅不应该少吃，反而应该保证摄入足够的量和尽量多的种类。

人们通常说的胎记更多是色素型胎记，是过多色素细胞集中在一个部位造成的。迄今为止，现代医学并没有发现胎记形成的诱因或者风险因素，比如著名医学网站WebMD明确指出“没有已知的方法去预防胎记”。

著名的儿科网站KidsHealth总结得更为直接明确：胎记不可预防，那些妈妈吃什么或者做什么导致胎记形成的传说都不是真的;绝大多数胎记的形成原因都是未知的;有些胎记是遗传的，但大多数不是;胎记与分娩时的创伤无关。

多吃菠菜能补铁

■流言■

菠菜含铁量很高，多吃可以补铁。

□真相□

根据最新的食物成分测定结果和食物成分表数据来看，菠菜的铁含量在叶菜中只处于中等水平(2.9毫克/100克)。更重要的是，菠菜里的铁都是非血红素铁，而我们人体吸收率高的是血红素铁。也就是说，人体对菠菜里的铁的吸收率很低。

植物性食物中还含有大量抑制铁吸收的物质，如植酸、多酚类物质等，这些与铁结合生成植酸铁、草酸铁等，很难被人体消化吸收。有研究表明，菠菜中铁的吸收率只有1%左右，因此想靠吃菠菜补铁，不太现实。

文/本报记者李洁