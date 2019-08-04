医养结合满足老年人多层次养老需求 将成未来发展方向

医养结合：满足老年人多层次养老需求

近年来，随着我国高龄老年人、空巢老年人和失能老年人日益增多，迫切需要为老年人提供综合的、连续的、适宜的医疗服务。医疗康复保健与养老相结合的“医养结合”新型养老服务模式，有效解决了老人的养老及就医问题，不仅让群众“老有所依”，更让他们“老有所医”。

国家推行医养结合，目的就是要通过“医”的加入，突破传统的养老服务模式，并利用“医”的成熟标准，提高养老服务的专业性，切实增强服务品质，提升养老服务质量。

以湖北省武汉市洪山区为例，该区户籍人口117万，流动人口80万，辖区有37所高校，其中高校人群达到近50%，退休的老教授等知识分子占了很大比例。区内的老人在家门口就医和养老的压力都很大，迫切需要探索“医养结合”新型养老服务模式，满足人们不同层次的需求。

2011年，洪山区区委、区政府与武汉科技大学签订“区校合作”战略合作协议，整合政府资源和大学的优质医疗资源，建立洪山区青菱街社区卫生服务中心。通过八年的改革发展，实现了让老百姓在家门口就能享受到高质量医疗服务的目标，先后获得“全国百强社区卫生服务中心”“全国群众满意社区卫生服务中心”。

2017年，洪山区区委、区政府与武汉科技大学探索实践医养结合的新型养老服务模式。当地政府在洪山区社会福利院内引进武汉科技大学医院，成立武汉德康老年病医院(二级专科医院)及洪山区张家湾街烽胜路社区卫生服务中心，为入住老年人提供医疗巡诊、健康管理、心理咨询、预约就诊、中医养生保健等服务，同时与医联体三甲医院共同打造老年认知功能疾病的专科门诊和住院病区，有效地解决了辖区内老年人的医疗和养老问题，实现了入住老人“老有所养，老有所医”的愿望。

社会福利院开展养医结合，优势在于能为老人提供专业医疗护理，对突发疾病也能够及时发现、及时救治，取得最佳治疗效果。87岁的黄安国老婆婆在入住洪山区福利院一个多月后，突然痰卡到气管，导致窒息。值班的王奋医生和熊俊护士接到护理人员通知后，立刻启动院内应急机制，带上吸痰器和其他设备，仅十分钟就成功救治了该老人。事后黄老婆婆的家人对我们说，幸亏是住在社会福利院，楼下的医护人员24小时随叫随到，要是在家里，可能来不及了。

另外，中医药是中华文明的瑰宝，在助推医养结合方面大有可为。

以洪山区青菱街社区卫生服务中心的实践为例，为满足社区居民看病的需求，医院传承中医，专注康复，按《湖北省中医药“三堂一室”建设评审细则》，积极开展中医药“三堂一室”创建工作，创建中医特色科室，创新医养结合新模式，让居民在家门口享受高质量中医服务。中心成立了武汉市洪山区首家中医养生堂，创建了符合自身特点的名医堂及知名中医工作室，建立了中医文化长廊，弘扬中医药的传统文化和中医药养生保健知识，让广大群众了解中医养生保健及防病治病方法，推广慢性病的防控方法。

先进的中医技术是医院发展的重要内容，中医在服务老年病方面有独特的优势。比如以中医综合治疗为特色，解决中老年多种慢性疾病、缓解中老年痛苦。运用康复治疗技术维持老年病患者正常功能活动，加强老年病的康复；高血压、冠心病采用直流电及药物电导入疗法、磁疗法等，龙氏正骨、米兰正骨、美式整脊、摩里根、麦肯基、姿式评估，内藏松动术、扬达疗法等新技术都可应用。

总之，有病治病，无病疗养。医养结合的尝试，满足了不同年龄段的老年人多层次的养老需求，将成为未来养老事业的发展方向。各家医院应该在实践中不断探索，将医养结合不断完善，为老年人创造更优质更舒心的晚年生活。

(作者：谭伟，系武汉科技大学医院医疗集团〔第二临床学院〕院长、教授)