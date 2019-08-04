中国老人平均8年带病生存，养老不是简单的医疗问题

互联网的确让人们的生活发生了巨大的改变，这种改变的一个重要特征就是不出家门，可以与世界完美对接。买东西不用逛商店了，快递送到你家。想吃饭，不用进厨房，不用去饭店，下个单外卖小哥送到你家，还是热乎的。但是病了，或者说康复中想打针换药处理伤口，不去医院行吗？去年可能还不行呢，但今年就真有可能了。

因为今年年初，卫健委下发通知，在北京天津上海等六地试点互联网加护理服务，也就是媒体的标题：网约护士，这个试点一开始，恐怕对于老年人来说是最欢迎的。因为到2018年年底，中国60岁以上的老人已经达到了2.49亿。居家养病或治病，可想而知，会有多大的需求。那么网约护士，真的能和居家养老完美结合吗？进展如何？有哪些困难？好事儿，怎样才能真的办好？《新闻周刊》本周视点关注：在家医养结合。

居家医养：“网约护士”

来源：央视新闻《新闻周刊》视频截图

上海的冯阿婆今年91岁。因为一次摔跤骨折，她已卧床三年，今年1月，更被查出严重阿尔兹海默症。与许多终末期的老人一样，冯阿婆插上了胃管和导尿管。因为老伴儿也患病住院，需要儿子陪护，平时，她主要靠儿媳周女士照顾。每次去医院，都需要全家人出动。儿子、儿媳已经60多岁，算是“小老人”，每回折腾完，都感觉搭进去半条命。

去年9月，经过医生介绍，他们开始使用社区医院的“网约护士”上门服务，省去不少奔波。最近上海高温，冯阿婆呼吸比较短促，儿媳害怕她心脏出问题，约了护士到家做心电图，经过补贴折算，只比去医院贵40块钱。

今年2月，国家卫健委开始在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东等6地，率先试点开展“互联网+护理服务”，尝试利用护士的下班及休息时间，提供上门护理服务。

本周公布的一组数据，或许能说明这项布局出台的背景意义：去年，我国人均预期寿命为77岁，但健康预期寿命仅为68.7岁，我国居民将有近8年多的晚年生活需要带病生存，养老与求医已经密不可分。

两周前，北京一家三级甲等医院——航空总医院正式启动“网约护士”服务。他们借助“金牌护士”这一互联网护理服务企业提供的技术平台，从624名在职护士中遴选出97人。为保障患者享受到与院内相同质量的护理服务，医院制定了规范流程、应急预案，并组织培训、考核。

航空总医院党委书记、院长王文标 ：护士到家里后，对整个疾病的观察是全周期的，相当于整个疾病变化，康复的过程，在我们护士、医院的视野范围之内。如果能在家庭解决的，我们就在家做了，如果在家出现变病情变化，需要医院及时就诊的，这样可以动员家属，接来专科专治，更好康复。

今年2月，卫健委的试点政策，肯定了此前探索提供网络护理服务的企业合法性，但也带来了产业洗牌与变革。“5年资历，护师职称”的高门槛，导致平台注册护士增速下降30%。但另一方面，客户需求却在急速上涨。目前，我国千人护士占有量只有3人，仅仅依靠400万在册护士的业余时间，如何弥补1.8亿老人养老的巨大缺口？

到去年年底中国60岁以上的老人是2.49亿，以每年几百万近千万的数字在增长，那现在毫无疑问已经超过了2.5亿。再有几年，中国60岁以上老人就将超过3亿，什么概念，如果单独是个国家，在这个世界上排第四。正是这个庞大的数字，让我们下意识的就会为网约护士叫好。但是与这个庞大的数字相比较，目前中国注册的护士总数也刚超过400万，还得优先满足医院的门诊和急诊以及住院这些刚性需求。需求巨大，供给跟不上，怎么才能扭转这样的局面？或许我们可以去一个医养结合的试点城市四川攀枝花看一看，最近他们刚刚因为这方面工作的探索，被全国老龄工作委员会表彰了。

社区医养：“健康小屋”

来源：央视新闻《新闻周刊》视频截图

在攀钢矿业小区，有一个面向社区所有居民开放的“健康小屋”。附近的居民，随时可以到这里来检查一下身体状况。在“健康小屋”既可以做常规的检查，周一周五还有大医院的医生来巡诊。碰到一些突发疾病，“健康小屋”的护士还可以辅助老人，通过这个远程诊疗平台，和大医院的医生进行实时会诊。

攀枝花市中西医结合医院副院长刘敏：这个健康小屋，其实就是我们互联网医疗的线下体验店，这些老人，可以就近去接受一些基础诊疗服务。同时，通过我们远程医疗平台，线上线下一体的服务体系，为我们这些老百姓，这些老人，提供最基本的医疗保障支撑。

在本周一，健康中国行动推进委员会召开新闻发布会，其中提到，2022年，所有养老机构要做到以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。而周三召开的国务院常务会议也提出要求，社区医疗、养老、家政等生活设施，应该纳入老旧小区改造范围，国家将给予相应的财税支持。

国际物理医学与康复医学学会前主席励建安：如果我们仅仅用医疗网络的方式解决问题，网络药品配送是可能的，但养老不是简单的医疗问题。未来发展趋向，一定要高度提倡我们有最好的，适老化建筑设计的养老群体要出现，而这个养老群体最好的方式是，康养融合或者叫医养融合的方式，而不只是办一个孤立的养老院，或者办一个孤立的医院。

在过去的这个7月份，中国一个相当大的动作就是推出健康中国行动。这个行动的第1关键点，就是一个重大的观念改变，由过去以治病为中心，转变为以健康为中心，这种转变就意味着预防为主，而且全社会都要参与，个人是自己健康的第一责任人，要发生的改变是方方面面的。这个时候我们可以面对一个数字，去年中国人均预期寿命77岁，但健康预期寿命仅为68.7岁，也就意味着，我们大致有8年多的时间是要带病生存的。能缩短这个时间吗？还有哪些要改变的东西？个人有哪些新的选择？社会又在提供哪些新的可选择的尝试？

医养融合的养老机构

来源：央视新闻《新闻周刊》视频截图

国际物理医学与康复医学学会前主席励建安：我们现在家庭不是为老年人设计的，所以它肯定不是适老化的家居设计，因此我们需要有一个适老化的家居设计。这个设计的地点，一定不是在我们现在居住的家，而是我们要换一个地方，这个地方就是未来的养老和医疗融合在一起的结合体。

湖南湘潭的一家养老机构中，慢病老人，外加轻、中度失能的居家式康养床位就占到总床位数的将近60%，此外，还有全失能且罹患重病、临终关怀类老人床位和向社会开放的普通病床，而无论哪种类别的入住者，现存护士和医师并不能满足他们的日常护理需要，该机构便探索开源性的护工培训。

学习护理者大多来自乡村妇女，翻身、喂食等护理操作，要经国家标准化培训，持证上岗，每月还要进行四次实训考核，以更好满足老人基本护理需求。此外，费用也是一个绕不过去的问题，6000元的费用在湘潭不是一个小数目，机构也在探索儿女拿本经储蓄一获利息等支持养老的方式。

湘潭市第六人民医院院长向明凯：对老年人来讲，最大负担是什么？就是一旦失能失智后，就导致了一人失能全家失衡，因护致贫。那么参照国外一些经验，结合中国的实践，现在党和政府也在一些城市，提倡长期照护保险的试点改革落地，我们也希望长期照护保险早一点在全国落地。

为长期失能人员提供基本生活照料、资金或服务保障的长期护理保险试点已满三年，该险试点中的家庭缓解了支付风险，改善了个人生活质量，也带动了老年护理服务市场形成，同时解绑了子女物质与道德压力。

国际物理医学与康复医学学会前主席励建安：我们老年人自己创造的财富，主要目的是留给我们自己的，要保证我们养老，老年人要过体面的生活，那么这笔钱能不能变成养老金融的一部分，用在我们自己生命的最后这段时间。

中国快步的走向老龄化是一个不可阻挡的现实。由于我们现在还处在一个年轻老人占绝大多数的前老龄化时代，因此我们还有几年甚至10年的时间，去做好改变和准备，等到高龄及失能的老人越来越多的时候，再准备恐怕就来不及了。所以政府与政策，社会与个人，都要加快速度去应对这种挑战。对于个人可能要多说一句话，我们越来越会明白一个道理，储蓄健康可能比储蓄金钱还显得更重要一些。