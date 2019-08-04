山东将互联网诊疗服务纳入医保支付

本报讯（记者丛民）日前,山东省政府办公厅印发《山东省推进“互联网+医疗健康”示范省建设行动计划(2019-2020年)》。明确今明两年山东将聚焦群众就医难点问题,大力发展“互联网+医疗健康”新技术、新产业、新业态、新模式,进一步改善医疗服务水平,持续提高人民群众看病就医获得感。

山东省提出,明确鼓励依托医疗机构发展互联网医院,鼓励执业医师开展“互联网+医疗健康”服务。发挥优势企业作用,建设互联网医院运营平台。到2020年,全省二级以上医疗机构普遍开展互联网诊疗服务。

对就诊检查排长队问题,山东省提出,大力发展基于新兴技术的服务流程再造,到2020年,二级以上医疗机构普遍提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、诊间结算、移动支付、病历复印预约等线上服务。对“一院一卡、重复发卡,相互不同”问题,提出推行实名制预约诊疗,在全省推广应用电子健康卡。到2020年实现跨地域、跨机构医疗卫生服务“一码通”,三级医院、二级医院实名就诊率分别达到90%、80%以上。对重复检查、检验问题,提出院际检查检验结果“一单通”,推行基于省全民健康信息平台的医疗机构数字影像“云胶片”服务。到2020年,医联体内医疗机构率先实现检查检验“一单通”。对异地就医难报销问题,提出继续扩大联网定点医疗机构范围,将更多基层医疗机构纳入异地就医直接结算,做好外出务工人员和“双创”人员跨省异地住院费用直接结算。

丛民