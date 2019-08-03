西安三院病案首页数据严重失实被通报

本报讯 （首席记者姚常房）8月2日，国家卫生健康委办公厅发布的《关于通报西安市第三医院绩效考核有关问题的函》指出，西安市第三医院上传的病案首页数据出现严重失实问题，对全国绩效考核工作带来恶劣影响。

通报表示，西安市第三医院大量病案首页中存在主要诊断、主要手术操作、离院方式、住院总费用完全相同的情况，导致该院手术占比、微创手术占比、四级手术占比均为100%，数据严重失实，病案首页相关指标难以计算。该院主要负责同志和相关工作负责同志责任心不强，未认识到病案首页数据上报是绩效考核工作的重要基础，信息科、统计科、质控科、医务科等职能科室沟通不畅、各自为政，缺乏统一协调配合机制。另外，医院将上传病案首页这一重要工作交给公司负责，对上传至国家的住院病案首页数据审核不严格、不全面，对第三方信息公司开发的端口未作审核、测试，未履行对第三方信息公司的监管责任。

通报指出，陕西省卫生健康委取消该院2019年省级临床重点专科、医院等级评审申报资格；责成该院党委深刻反省，向国家卫生健康委、陕西省卫生健康委及西安市卫生健康委党委作出书面检查。对负主要领导责任的西安市第三医院院长田晔给予批评教育；对负直接领导责任的副院长钱露、张来康给予诫勉谈话。

通报强调，各级卫生健康行政部门和各三级医院必须汲取教训，举一反三，引以为戒。