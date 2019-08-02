第40次全国医药行业QC小组活动在南京落幕

7月26日，由中国医药质量管理协会主办的第40次全国医药行业QC小组成果发表交流会在江苏南京落幕。此次全国医药行业QC交流的主题是“质量引领创新，创新创造价值”，共有来自全国百余家医药企业的650个QC小组参加了角逐，其中扬子江药业集团获得103项QC成果一等奖，蝉联全国医药行业QC评比“十五连冠”。

“中国制药企业担负着14亿人的用药安全，如何保证每一片药都有效至关重要。”中国医药质量管理协会副会长孙新生解释道，全国医药行业QC小组活动在药品研发、生产管理、流通经营、临床用药安全等方面发挥了重要的作用，QC成果评比体现了药品生产企业生产过程质量控制的水平。

截至目前，医药行业QC小组活动已遍布全国26个省、直辖市、自治区，参与企业4000余家，QC小组累计达 6000余个，参与发表人数逾11000人。通过持续深入开展QC活动，解决了药品生产中的一些突出问题，为企业培养了大批高水平的质量管理人才，为促进产品研发、生产质量管理提升、流通经营管理、临床用药安全等起到重要作用。

作为中国医药行业的质量标杆企业，扬子江药业集团一直十分重视质量管理和QC小组活动，从九十年代就开始广泛推行QC活动。从生产一线部门，到行政管理部门、财务部门、人力部门、法纪委，甚至后勤保障部门，自发组织参加QC发表的小组覆盖面越来越广。数据显示，扬子江药业已累计开展1000多项课题攻关活动，有10多项QC成果填补国内外技术空白，多项成果获国家发明专利，所创造的直接经济效益超过5亿元。2015-2018年，扬子江参加国际ICQCC发表大赛，并摘得17项金奖。

本次大会上，扬子江药业选送的103项课题全部获得一等奖。以冻干粉针剂2号车间春雨QC小组为例，该小组通过《贴标机与乌尔曼联机装置的研制》这一课题攻关，用近10个月努力，实现贴标后产品以1000瓶/min速度自动上料，大大降低了工人的劳动量。

“以前贴标前后都需要人工上料、收料，一个托盘里装将近500瓶针剂，需要两个人抬着才行。每天搬上搬下，要忙到6、7点才能下班。”该车间工人徐杰笑着说，那时候工作日回家腰酸背痛，就想在床上躺着，“现在不需要再做机械的搬运工作，只要监控机器运行就好，一般两、三点就能下班。”

值得一提的是，在此次全国医药行业QC小组成果发表交流会上，扬子江药业集团还有两个涉及环保的课题参与。其中，“铄石流金”QC小组用了1年时间，通过水生态系统的搭建，将总面积达14.94万㎡的厂区河道水质从劣V类提升至Ⅲ类水，其课题《建立厂区河道蓝藻防治方法》也获得了小组第二；“饮水思源”QC小组关于《降低污水站臭气排放浓度》的课题更是获得了小组第一的成绩。

中国医药质量管理协会当值会长、扬子江药业集团副董事长徐浩宇表示，希望各会员企业的QC小组活动要传承创新，与时俱进，把活动的重点放到促进企业高质量发展上来，推动医药行业质量管理工作迈上新台阶，促进医药产业健康发展，为广大群众提供治疗更有效、使用更安全、获取更便捷的药品。

（杨海丹）