热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

真实世界证据应用及展望论坛在京召开

2019年08月02日16:52 来源：人民网-人民健康网

近日，国内医疗人工智能技术公司HLT与世界循证研究公司Evidera联合主办“数据科技赋能真实世界循证研究”国际论坛在北京落幕。来自国内外20多家医药企业、医院、大学及相关机构的嘉宾参与了此次论坛。

目前，在医疗领域，国际上普遍存在的挑战是如何获取高质量的数据，中国亦是如此，虽然真实世界证据（RWE）的关注度逐年递增，但仍面临缺乏专业人才的困境从而导致数据质量及数据结论的解读不到位。

今年5月29日，国家药品监督管理局药品发布了《RWE支持药物研发的基本考虑》（征求意见稿），明确指出了“RWE可以经多种形式支持药物研发，其潜在用途涵盖上市前临床研发以及上市后再评价等多个环节。”

HLT总裁杨晶表示，从不可用的大量数据到到证据的产生是一个系统性的长期的过程，不仅包含数据，还包含相关的IT技术、研究方法和研究方案，以及由此循环带来的方法论和证据等级的提升。

中国医师协会循证医学专业委员会主任委员、NMPA药品/医疗器械评审专家顾问委员会委员、北京大学第一医院医学统计室主任姚晨在论坛上表示，“研究不能仅着眼大数据和文章发表，而是切实解决临床的问题，以研究目的为导向地去收集分析数据，唯有高质量的真实世界数据才能被监管部门采用。”

Evidera市场准入咨询全球负责人Mel Formica表示，在全球范围内，越来越多国家重视真实世界证据的应用，即便是对随机对照研究(RCT)最信赖的德国，亦将真实世界证据（RWE）作为药品报销的指导依据之一。形成这一趋势的重要因素是技术发展，极大的推动了高质量等级的真实世界证据产出。

RWE的运用贯穿于产品全生命周期，因其满足了监管者、支付方及其他利益方的不同需求，并为提高患者准入和增加临床应用提供了支持。随着精准医疗、细胞和基因治疗、肿瘤免疫和罕见病等新治疗技术的快速发展，产生RWE的重要性也越发凸显。在近几年卫生技术评估机构提交材料中，RWE使用和成功报销的案例也越来越多。

在未来，随着移动互联网和人工智能技术的发展，RWE在新药早期准入、患者长期管理等方面将发挥越来越重要的作用。

(责编：李栋、孙博洋)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn