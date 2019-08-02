第二届中国（甘肃）中医药产业博览会将在甘肃陇西举办

人民网北京8月2日电 2日，国家卫生健康委召开例行发布会，介绍第二届中国（甘肃）中医药产业博览会筹备和甘肃省中医药产业发展有关情况。为进一步推动国家中医药产业发展综合试验区建设，促进中医药事业和产业高质量发展，经国清办同意，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局和甘肃省人民政府拟定于2019年8月22日至24日在“千年药乡”甘肃陇西举办第二届中国（甘肃）中医药产业博览会。

在会上，第二届中国中医药产业博览会执委会办公室主任、甘肃省卫生健康委党组书记杨陇军介绍，本届药博会将秉持“绿色 道地 高质量”的主题，突出中医药产业与扶贫产业、贫困地区群众通过中医药脱贫。药博会将着眼国家中医药产业发展需求，服务“一带一路”建设，服务健康中国战略，依托甘肃中药资源优势，努力把药博会打造成中医药国际交流合作的平台，中医药新政策、新标准、新技术、新产品的权威发布解读平台，全国中医药产业创新发展成果的展示平台，中医药产业助推脱贫攻坚的支撑平台，中医药文化的传承创新平台。

杨陇军进一步指出，第二届药博会重点策划了九场活动，主要包括开幕式暨中医药高质量发展助推脱贫攻坚主题论坛、“一带一路”上的中医药、中医药新政策新标准新技术新产品论坛、建设国家中医药产业发展综合试验区论坛、食药康养论坛、中医药产业招商大会、中药材交易采购大会、中医药产品展览展销等。“本届药博会的举办对宣传贯彻中央全面深化改革委员会第九次会议审议通过的《关于促进中医药传承创新发展的意见》，推动中医药事业和产业高质量发展，展示甘肃省中医药发展成果、优势以及发展综合试验区的进程都将产生深远影响，也将为全国中医药产业发展探索出可供复制和借鉴的发展路径和模式，更好地服务‘一带一路’倡议实施。”杨陇军说。

此外，国家卫生健康委规划司一级巡视员齐贵新在会上表示，国家卫健委将继续作为联合主办单位举办第二届药博会，持续支持甘肃省发展中医药产业的独特优势，通过药博会这个国家级的中医药产业展示的交流平台，为甘肃省乃至全国的中医药产业发展和卫生健康事业发展提供新载体、新支撑和新动力。（实习生 蒋凤祥）