19世纪，德国哲学家叔本华提出了著名的钟摆理论：人生就是在痛苦和无聊之间摇摆。百余年来，虽然不是所有人都认同这一观点，但越来越多的心理学家发现，痛苦确实是人生难以回避的一种感受。面对痛苦，有人回避，有人挑战，却可能效果不佳。中国科学院心理研究所教授祝卓宏说，这是因为我们用错了方法。

痛苦不是心理异常

也许很多人都不曾意识到，任何疾病的治疗都建立在一个前提假设之下，即人的原本状态应该是健康的。所以一旦受到感染、外伤、内分泌紊乱甚至基因突变等干扰和威胁，人就生病了，不健康了。此时的治疗原则是阻断异常干扰，修复损伤，进而恢复健康。祝卓宏说，这一机制用于治疗身体疾病时，是行得通的，但套用到处理心理痛苦上，就会出问题。

从健康常态的假设推论，我们的痛苦是精神心理异常导致的，还会出现一些症状和体征。如《精神疾病统计诊断手册》规定了许多“综合征”，近些年病种有越来越多的趋势。但仔细观察就会发现，各病种的“共病率”高得惊人，仅重型抑郁症与其他心理疾病的“共病率”就接近80％。这说明，它不是真正的共病，而是不良诊断系统造成的，不仅将心理痛苦（关系问题，生存危机，行为成瘾等）的主要形式分解了，甚至将生活中正常的忧郁、恐惧或悲伤当成了病。目前的临床疗效也证明，针对综合征的治疗只能降低症状的严重程度，对社会功能和生活质量的改善极为有限。

实际上，人的心理健康状态可能受到特殊情感、思想、记忆、历史事件或大脑状态的干扰，这与导致身体疾病的因素，不是一回事。2004年，美国心理学家斯蒂芬·海斯提出心理灵活性概念，重新解构了心理痛苦的来源。他认为，痛苦是一种常态，普通的、甚至有益于人类的心理过程，当然它也可能有破坏性并引起精神心理异常。这种痛苦，源于人类强大的语言和符号解读能力。比如，厌恶的事件过去几十年，即便没有再出现，一旦想起，人们仍会像过去一样作出反应，产生痛苦。这种强大的联想、解读、认知能力，对人类进步十分有用，同时也会带来痛苦。

刻意回避很难见效

从很小我们就知道，人会生病、衰老，朋友和恋人可能会背叛我们，每个人终将死去。很多痛苦都是不可避免的，是自己无法控制的。于是，“回避”成了减少痛苦的常用方式。但祝卓宏说，刻意的回避，反而可能加重痛苦。

在回避痛苦事件的初期，我们或许能暂时走出那个“故事”，但同时，为了避免再度记起痛苦，人的注意力必须时刻保持高度集中。随着时间推移，麻木的生活就开始了。人的生活空间开始萎缩，回避的情形更多，并逐渐恶化，融入当下和享受生活的能力渐渐衰弱，生活内容越来越贫乏，痛苦进入恶性循环。就像有人经历一次演讲的失利后，总让自己不要去回想当时的窘境，但这种“控制”实际上让他更加关注那次的失败，于是总在意，拒绝“登台演讲”，更不敢接近讲台，甚至影响当众发言，在生活中的尝试就越来越少。另有研究证实，在人们试图回避、抑制或消除不愉快的经历时，很可能造成反结果，使其出现频率更高、强度更大。

面对痛苦，还有人会强迫性地告诉自己：生活有一个“正确的方式”，只有“正确的方式”才是快乐的。祝卓宏说，这些人常会采取周期性的自我监测、评估和控制，期待解决精神障碍，但他们不知道的是，刻意的监测控制过程，也会使他们陷入不断的挣扎，成为一种痛苦。

学会接纳和感谢

接纳痛苦，是斯蒂芬·海斯开创的接纳承诺疗法（Acceptance and Commitment Therapy 缩写为ACT，是认知行为治疗第三代浪潮的中流砥柱）的核心概念。这一疗法目前证明对抑郁症、焦虑症、强迫症、慢性疼痛等都有很好的疗效，还可以用在亲密关系、教育中。

在ACT中，健康生活的目标与其说是要“很好的感觉”，不如说是要“很好地去感觉”。祝卓宏解释说：“我们没办法忘掉自己的痛苦情绪、记忆和经验，也没办法真的回避这些在脑海里、身体里的经验，所以对待它们的最好态度是接纳，如同对待信使一般，感谢它们给我们带来信息。痛苦情绪背后往往是需要和价值，痛苦记忆也会带给你生活的教训。我经常打比方，情绪就像快递小哥，给我们送来的是礼物，虽然这个礼物看起来有点可怕，但打开看看，都是为了让自己过得更好。”

学着接纳痛苦的方式之一是练习“认知解离”，即把语言符号与其所指代的事物分开。比如，将白发与衰老的概念分开，就会缓解突生白发带来的焦虑和痛苦。认知解离是一种能够锻炼的能力，祝卓宏推荐可以做做以下练习。1.感谢头脑：当你注意到一个不愉快的心理事件出现时，只需要说“谢谢你，我的头脑，谢谢你给我带来这些想法或情绪”；2.天上白云：想象自己看着天空，空中的云彩飘来飘去，你的想法也随着云朵飘来飘去。

缓解痛苦之外，ACT还能帮我们看清生活的方向和价值。比如，尝试对生活的10个方面做出评价，如健康、亲密关系、事业、家庭、婚姻、学习、休闲、财富、服务社会、精神信仰，每项评分可以是1~10分，看不同方面对你的重要程度如何，是否与你目前做的事情一致等。还可以用隐喻故事，思考自己想过什么样的人生，比如，想象自己80岁时，在亲朋好友眼中会是什么样，他们将如何评价自己；或者自己去世了，立碑时墓志铭上要写什么？这些假设能让人重新思考现在所经历的痛苦，从中找到自己的方向。▲