主讲人：复旦大学附属中山医院内科住院医师 王 琦

60岁的张先生最近突然心慌气短；平时上3楼不费劲，现在上楼喘得不行，出虚汗；晚上睡觉，枕头要垫3个才能睡好。张先生赶紧去医院就诊，结果被告知患上心力衰竭。

什么是心力衰竭？一方面，心脏像一个永不停歇的水泵，不断将人体中富有营养的血液通过心脏的收缩和舒张泵出，通过血管输送到身体的各个器官与组织。一旦这个泵出现各种机械故障或者老化，引起机构和功能上的变化，导致泵不能够输送足够的血液，就会出现心力衰竭。

另一方面，如果血管里突然多了很多液体，泵需要抽吸的血液突然变多，超出它的能力范畴；或者泵每次工作遇到的血管阻力过高，导致泵的工作负荷大大增加，长此以往，心脏就会逐渐增大，最终它的收缩和舒张功能不堪重负，发生心力衰竭。

心衰患者通常出现以下几个症状。

1.咳嗽、气促。平时经常出现咳嗽、气促，尤其是活动或者劳累后特别明显，晚上睡觉有时候突然间憋醒，要坐起来才会感觉舒服些。

2.易疲劳，活动耐力下降。经常感到疲劳，活动耐力下降，比如平时走路或者爬楼都可以，最近平地走路稍微快点或者上1~2层楼就会感觉胸闷、疲乏、四肢无力、气喘。

3.心悸、心跳加快。经常出现心悸、心跳加快情况，或稍微活动后就出现心跳加快甚至心律不齐。

4.夜间睡眠垫高枕头。以前睡觉枕一个枕头就能睡好，现在需要垫2~3个，甚至更多才能睡安稳。

另外，心衰患者还可能出现尿量减少、小腿水肿、体重增加，以及食欲不振、恶心呕吐、腹胀不适。

若患者突发心力衰竭如何急救？首先让患者安静，如果家里有氧气瓶，可以马上吸氧。把患者的衣服领口解开，取舒适坐位，将其双下肢沿床边自然下垂。可用胶带轮流结扎四肢，每一肢体5分钟左右，然后松5分钟。

家里如果备有硝酸甘油或者利尿剂，可以舌下含服1片硝酸甘油或者口服2片利尿剂，并限制患者饮水量。同时，迅速拨打急救电话120，及时送患者就医。

为了减少心衰发作、延长生存期、提高生活质量，患者应做到以下几点：

1.按时就医。按时就医不仅能让医生及时了解病情变化、监测疾病进展，从而优化治疗方案、延缓疾病恶化，还有利于医生检测药物的副作用，及时合理地调整用药。

2.改善生活方式。平时要注意控制血压、血脂；要戒烟、戒酒，避免咖啡浓茶，不要暴饮暴食；要控制体重，选择适合自己的运动适当锻炼，如散步、太极拳、瑜伽等，循序渐进。

3.坚持服药。药物包括倍他受体阻滞剂、血管紧张素转化酶抑制剂（普利类）或者血管紧张素受体拮抗剂（沙坦类）、醛固酮受体拮抗剂、脑啡肽类/AT1受体阻滞剂、利尿剂。

4.定期随访。建议患者每1~2个月进行常规随访，了解病情变化，调整药物剂量；每3~6个月进行重点随访，必要时进行心超胸片检查。▲