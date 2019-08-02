北京协和医院消化内科主任 杨爱明 □主治医师 严雪敏

幽门螺杆菌(Hp)是人类消化性溃疡的主要致病因素，此外，它还可能导致胃癌或胃淋巴瘤的发生，这让人们认为，幽门螺杆菌是个“坏细菌”，发现就应该根除。但是现在的研究发现，虽然有些人群的Hp感染率较高，但胃癌的发生率并没有水涨船高；对有些人群而言，根除了Hp，反流性食管炎的发生率高了，有些人甚至更容易过敏了。似乎Hp也并不是一无是处。

其实，Hp只是一种被研究得较多的生活在胃内的菌而已。随着科技进步，人们的认识已经从胃内没有菌，到胃内有致病性的Hp，到胃内有产毒素的Hp和不产毒素的Hp，再到胃内可以生存不止Hp一种菌。目前根除的经典方案往往需要多种抗生素的协同，而滥用或不规律使用抗生素很容易产生耐药菌，导致多次根除Hp不成功。这样不仅会加重肝肾负担，还易造成肠道菌群紊乱，导致人体内环境失衡，产生更多疾病状态。另外，目前推荐的根除Hp的方法是四药组合方，2周的费用近千元,且有研究报道国人的Hp感染率高达50%以上，从卫生经济学的角度，这也是一笔不小的医疗负担，因此杀菌需要慎重。

结合专家共识，我们建议以下6种情况根除幽门螺杆菌：1.明确的消化性溃疡；2.胃淋巴瘤；3.胃癌；4.胃大部切除术后；5.长期服用镇痛药、计划长期服用阿司匹林；6.患有不明原因的血液病。

对于多次根除Hp未成功的患者，应该回想下自己的生活是否健康？是否规律服用了正规药物？周围亲密接触人群中是否有Hp的感染者？有时，患者被感染的是耐药菌，可能是反复根除效果不好的原因之一。如果是这样，建议患者完善胃镜检查，在内镜下取组织黏膜做细菌培养，根据Hp的耐药性选择合适抗生素，再进行敏感抗生素组方的规范治疗。

幽门螺杆菌感染多是由于“病从口入”，因此注意个人卫生十分重要。在日常生活中要保持健康的生活方式，以维持自身内环境稳定，避免体内菌群失调，这是最根本地避免患上Hp相关性疾病的方法：1.勤洗手，尤其是餐前洗手；2.碗筷要消毒，尤其与Hp阳性者共同进食的时候，一定要做到餐具分开；3.Hp感染者应主动与他人分餐；4.聚餐时，鼓励使用公筷。