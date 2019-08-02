国家医保局：取消高值医用耗材加成 实施零差率

人民网北京8月2日电 日前，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家医疗保障局副局长李滔在会议上介绍治理高值医用耗材改革方案有关情况。

2019年5月29日，中央全面深化改革委员会第八次会议审议通过了《治理高值医用耗材改革方案》，要求理顺高值医用耗材价格体系，完善全流程监督管理，净化市场环境和医疗服务执业环境，促进行业健康发展。

李滔介绍，此次改革围绕高值医用耗材价格虚高、过度使用等突出问题，疏堵并举，三医联动，综合施策，主要改革聚焦以下四个方面：

一是促降价。通过“编码可比对，平台全透明，销售零差率，准入管一批，招采降一批，支付标准规范一批”等综合举措理顺高值医用耗材价格形成机制，切实降低虚高的价格。

二是防滥用。严格行业管理、医保管理和医院自我管理，综合整治高值医用耗材过度使用等乱象。

三是严监管。建立多部门联合响应的违法违纪违规查处机制，强化对生产、流通、使用各个环节的监督管理。

四是助发展。通过加大财政投入，合理调整医疗服务价格，深化支付方式改革，完善薪酬制度等，合理体现医务人员的技术劳务价值，促进医疗行业持续健康发展。

另外，李滔指出，《治理高值医用耗材改革方案》的具体措施包括：

一是完善价格形成机制，降低虚高价格。统一耗材分类和编码，将单价和资源消耗占比相对比较高的耗材作为重点的治理对象。实行医保准入和动态调整，逐步实施准入价格谈判，建立企业报告制度。完善分类集中采购办法，公立医疗机构在采购平台上须公开交易，探索开展集中或者联合带量采购，取消耗材加成，实施零差率。完善医保支付政策，引导医疗机构主动降低采购价格。

二是规范医疗服务行为，严控不合理使用。落实医疗卫生行业管理责任，完善临床诊疗规范和指南，加强手术跟台管理，建立院内准入遴选、点评和异常使用预警等机制。加强定点医疗机构行为管理，完善医保智能审核系统，建立黑名单制度。

三是健全监督管理机制，严肃查处违法违规行为。完善质量管理，严格注册审批，建立追溯体系和产品质量终身负责制。落实再评价和召回制度，强化流通管理，建立配送遴选机制，鼓励实行“两票制”。加强党风廉政建设，严格落实一岗双责，加大纪检监察力度，严肃查处贪污贿赂失职渎职等行为。

李涛表示，“下一步，国务院有关部门将按照《方案》的重点任务、分工和时间表，启动实施各项改革任务，逐步减轻人民群众的就医负担，促进行业健康有序发展。”（实习生 阮玲霞）