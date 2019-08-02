许多人在平时都有自卑心理，遇到一些事情时就会变得扭扭捏捏，不敢上前。其实很多时候，拥有足够的自信，能为事情的成功提供捷径。想要克服自卑心理，其实也是有一定的技巧的，掌握这些技巧可让自己克服自卑。

总是感到自卑怎么办？送你5个小妙招可克服

1、正视自己的不足

俗话说金无足赤，人无完人，每个人都有自己的缺点。所以要想迈出自卑的第一步，便是正视自己的不足。我们对待他人应该是宽容和理解，而对待自己更是要勇于包容自己，即使自己是一个不完美的人，但要相信自己是能被爱的那个人。我们在平时可以反省自己的不足，并把它列举起来，然后，根据每一项的不足去了解自己该如何克服。

2、列出自己的优点

每个人都有缺点，但是也都有优点。尽管是不完美的自己，但自己也是世界上独一无二的那个人，所以不要总是把自己看得太糟糕。如果实在无法列举出自己的优点，不妨向朋友询问自己有哪些优点，这样也能够提高自己的自信心。

3、做事之前做好准备

很多人在做事的时候，总是会出现不自信的表现，甚至心里还会有自卑的感觉。如果拥有自卑心理，我们在平时每做一件事之前应做好充足的准备，这个时候无论面对什么样的事情，都能拥有一定的应付能力，这样也能增强自信心。

4、积极的自我暗示

自我暗示是一件非常重要的事情，很多人在面对事情时总会觉得自己不行，这其实也是一种自我暗示。但我们一定要记得，再遇见一些事情时，要进行积极的自我暗示，这样才会让自己摆脱自卑心理。即使一件事情没有做好，也要不断的反省自己，总结失败原因为下一次成功打基础。

5、坦然面对结果

如果太过在意一件事情，那么失败后给人的打击是非常大的，尤其是一些自卑心理比较强烈的人，如果再受到失败的打击会更加自卑。如果在平时就感到自卑，在做事情之前一定要坦然的面对任何结果，不要去计较得失和成功与否。坦然的面对结果才是最棒的，因为每一次经历都能被我们当做经验继续前行。

自卑心理并不可怕，只要勇于迈出那一步，那么你会发现身边的一切都是好的。