身患白血病饮食有讲究

中国医学科学院血液病研究所 陈晓娟 刘晓明

对于白血病患者，吃得好不好对于整个治疗的成败至关重要。在整体治疗过程中，我们要掌握几点基本原则：

一、建议所有患者进食的食物均由家属亲自烹饪，避免购买成品或半成品直接食用。盒装奶不建议直接食用，建议煮开5~10分钟后再予食用。

二、关于水果，主张食用易剥皮好清洗的水果类型，如苹果、橘子等，不建议食用葡萄、草莓等这些不易清洗干净的水果，一次吃不完的水果不建议重复食用。当患者处于胃肠道虚弱的特殊时期时，可食用蒸熟或煮食的水果，更利于消化吸收。

三、清淡饮食不等于低盐或无盐饮食。尤其是对于没有基础疾病（如高血压等）的患者，只需正常盐的摄入即可，过分的低盐饮食易造成低钠血症，引发一系列不必要的危险。

四、适当多饮水。在化疗期间白血病患者由于胃肠道反应，水分丢失较多，因此水的需要量比平常增加，适当多饮水对患者有很多益处，不但有助于肾脏排除体内废物及毒物，还可防止或者减轻化疗药物对泌尿系统的刺激，降低尿路的炎性反应的发生率。但也应注意，多饮水的同时关注患者尿量情况，如饮水量大但排尿量少时，一定要及时跟医护人员沟通。

五、对于进食、进水后反复呕吐的患者，不宜强行要求其进食、进水，应及时与医护人员进行沟通寻找原因并行相应的治疗。

随着化疗的进行，药物累积剂量逐渐增加，部分患者可能出现恶心、呕吐的症状，这时可以适当调整进餐时间。反应大的静脉化疗前后1小时左右以及腰穿前后1小时左右均不宜大量进食，以免加重呕吐。尽量食用易消化的软食，不要同时摄入冷和热的食物，最好食用温热食物，以免引起消化道不适、牙齿过敏等不舒服的感觉。对于胃肠道反应较重、呕吐频繁、可吐出胆汁的重度呕吐患者，不能强求患者进食，可在间歇期时食用适当加进调味品的稀饭、面条等，并及时与医护人员沟通，适当进行相应辅助治疗。

当发生口腔溃疡时，若进食损伤口腔黏膜的食物，则可加重溃疡，甚至引起感染。应尽量进食软食或流质高营养、富含维生素的饮食，避免太热、粗糙、生硬、酸性强、刺激性强的食物。进食前后宜用碳酸氢钠漱口水漱口清洁口腔。