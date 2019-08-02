“长安”美食 怎样吃最养生

最近热播的《长安十二时辰》中，男主角张小敬堪称“长安第一吃货达人”，在主角光环的加持下，西北名吃水盆羊肉和临潼特产火晶柿子也跟着火起来。它们到底有着怎样的养生功效呢？

水盆羊肉 与寒凉食物同吃

“水盆羊肉”不是因为盛放肉汤的碗大，而是因为以前卖这种羊肉汤的店铺，多用大水盆做盛汤器皿，所以“水盆羊肉”是因器得名。而卖水盆羊肉的店，也是在门前设灶台，明堂售卖。大块的羊肉架就搁在水盆上，按照顾客要求，现切现调。

水盆羊肉以陕西东部最为出名，渭南、大荔、澄城、合阳、韩城等每个地区做法也有差异。比如澄城的水盆羊肉讲究用小茴香熬头汤，所以汤色清澈黄亮；韩城喜用花椒入味，故汤色暗红，麻味较重。

《长安十二时辰》中想吃到水盆羊肉可不容易，水盆羊肉的高汤不仅需要上等的羊骨，出锅后的羊汤还要撒上葱花、香菜等来自异域的香辛料，讲究的人家还会在羊汤中加入海外摩伽陀国特供的“胡椒”提味祛膻。

中医认为，羊肉淳浓温厚，暖肝脾而助生长，缓迫急而止疼痛，是大补温气之剂也。其诸主治，止带下，断崩中，疗反胃，治肠滑，暖脾胃，起劳伤，消脚气，生乳汁，补产后诸虚。羊肉属于高蛋白、低脂肪的肉类，富含钙、铁等矿物质元素以及有机磷类物质，营养价值较高。羊肉汤的脂肪含量较低，同时羊肉汤中大量的优质蛋白质以及铁元素可预防女性缺铁性贫血。

不过羊肉不能与醋一起食用。我国早期农学古籍中就提到羊肉与醋同食对人体不利，现代医学研究也证明了这一点。羊肉和醋都性温热，两者同食，过于大补，会引起燥热。所以，羊肉在夏季应与适量寒凉食物同食，以中和其热性。

火晶柿子 柿饼作用更缓和

火晶柿子是陕西临潼的著名特产，因果实色红如火，果面光泽似水晶而得名。唐代有火晶柿子，但是并没有用“火晶”两个字来命名。房陵长公主壁画《侍女图》中，侍女手持具有粟特风格的五足盘，上面放着几个水果，据观察应该是柿子和某种瓜。

中医认为，柿子甘寒、微涩，归肺、脾、胃、大肠经，有润肺化痰、清热生津、健脾益胃、生津润肠的功效。柿子富含的果胶是一种水溶性的膳食纤维，有良好的润肠通便作用，对于缓解便秘，保持肠道正常菌群生长等有很好的作用。另外，柿子和柿饼都可作为缓和滋养品，有止血、润便的作用，能缓和痔疮肿痛，止痔疮出血及直肠出血等。

但需要注意，柿子性寒，凡脾虚泄泻、便溏、体弱多病、产后及外感风寒者，忌食鲜柿子。脾胃虚寒者，可以适当食用柿饼，也有相似的保健作用。不论鲜柿子还是柿饼，每日食用量都不要超过1个。