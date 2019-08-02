进入三伏天后，小李一直不太舒服，公司开的中央空调，冷飕飕的，饭后出去遛个弯，回公司后就觉得头痛、恶心，浑身没劲。其实，像小李这样的情况并不少见。夏天高温多雨，这样的天气符合中医所说的“暑多挟湿”的特点。

暑多挟湿是指夏季除气候炎热外，还常多雨而潮湿。热蒸湿动，水气弥漫，空气湿度增加，故暑邪为病，常兼挟湿邪侵犯人体。湿为阴邪，易损伤阳气，阻遏气机，又具有重浊、黏滞、趋下等特性，侵袭人体后，会觉得四肢困重、无力及胸闷，汗想出又出不来，食欲不振，恶心欲呕，大便不成形，风湿关节痛、痤疮、妇科炎症、水肿等病症也常随之而来。那么，夏季如何有效防湿、祛湿呢？

招数一：健脾祛湿喝粥饮

中医常说“药食同源”，不少中药材都能做食材，我们可以在日常的食饮中加入一些中药达到某些特定的防治目的。粥是夏季人们非常喜欢的食品，不妨选取几样具有祛湿功效的中药，如赤小豆、薏米、山药、茯苓、莲子、白扁豆、冬瓜皮等与大米或小米一同熬粥，既可健脾祛湿，又可补充因出汗而流失的体液。对于不喜欢喝粥的人，可选取上述药食同源的食品煲汤或炒菜。

此外，夏季出汗多，饮水量较大。国医大师李佃贵教授推荐香薷佩兰饮，即取香薷10克、佩兰10克，制成茶包，泡水代茶饮。既能祛湿，又能解暑。对于有口臭者，可用香薷煎水含漱，除口臭效果较好。

招数二：常练瑜伽蝴蝶式

清代医家叶天士在《温热论》中曰：“湿胜则阳微。”意思是湿气太盛会导致阳气衰微。动能生阳，汗能排湿。适量的运动可以振奋阳气，改善机体的脏腑功能，同时能让湿邪通过汗水排出体外。

夏天不宜做剧烈运动，需根据自身的年龄特点选择适宜的有氧运动，如慢跑、游泳、太极拳、八段锦等。运动过程要包括热身、运动、放松三个阶段，整个过程让自己微微出汗即可。

夏季湿热，妇科病、带下病、尿路感染等疾病多发，建议可以经常练习瑜伽蝴蝶式。蝴蝶式属于瑜伽常用坐姿体式，正确的练习方法是：臀部坐在瑜伽垫上，双腿弯曲，脚掌心相对，脚跟尽量靠近会阴部，挺直腰背，保持脊柱直立并尽量向上延伸，双手手掌放在双膝或双脚上，双膝向两侧打开，尽量往地上贴，有节奏地向两边地板振动，犹如蝴蝶在拍动翅膀。这个动作能促进背部血液循环，增加腹腔和盆腔的供血量，调节月经周期、泌尿功能，缓解坐骨神经痛，保养男性的前列腺，很适合经常坐办公室的朋友。

招数三：推按经络多泡脚

除了食疗和运动，经络穴位按摩也可以达到祛湿的效果。平时可以多按摩足三里、承山穴，睡前用热水泡脚，水温以40℃左右为宜。泡脚的同时，按摩足底涌泉穴，或者从三阴交穴开始，顺着骨缘推到阴陵泉。通过反复地推按，疏通足部的经络、穴位，有助于健脾祛湿，提高睡眠质量。如果出现四肢困顿乏力、食欲减退等症状，可以用羌活、独活、威灵仙、苍术、白术各15克熬水泡脚，辅以按摩，效果会更好。