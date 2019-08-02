我国科学家开发出新型类脑芯片

来自清华大学等单位的研究人员开发出全球首款异构融合类脑计算芯片。该芯片结合了类脑计算和基于计算机的机器学习，这种融合技术有望发挥基于计算机科学的人工神经网络和基于神经科学的脉冲神经网络的优势，促进人工通用智能的研究和发展。原则上，一个人工通用智能系统可以执行人类能够完成的绝大多数任务。相关研究成果作为封面文章于8月1日发表在《自然》杂志上。

人工智能技术的迅猛发展使人们在多个领域实现了前所未有的突破，然而目前占主流的专有人工智能在应用上还有很大的局限性。因此，可以赋能各行各业的人工通用智能是未来的发展方向，但其至今未有有效解决方案。

现阶段，发展人工通用智能的方法主要有两种：一种是以神经科学为基础，尽量模拟人类大脑；另一种是以计算机科学为导向，让计算机运行机器学习算法。由于两套系统使用的平台各不相同且互不兼容，极大地限制了人工通用智能的发展。“目前两者融合被认为是发展人工通用智能的最佳解决方案之一，发展一个两者融合的计算平台将是推动融合的关键。”论文通讯作者、清华大学类脑计算研究中心教授施路平说。

这种融合芯片被命名为“天机芯”，有多个高度可重构的功能性核，可以同时支持机器学习算法和类脑计算算法。为了验证天机芯片的处理能力，研究人员开发了一辆由该芯片驱动的自动驾驶自行车。试验中，无人自行车不仅可以识别语音指令、实现自平衡控制，还能对前方行人进行探测和跟踪，并自动避障。施路平表示，虽然这只是一个非常初步的研究，但这项研究或能对人工通用智能研究的进一步发展起到促进作用。