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无痛病房助力基层 完善骨科治疗康复

吴振冬

2019年08月02日08:51 来源：人民网－人民日报海外版

疼痛在术后普遍存在。术后第1天超过1/3的患者存在中重度疼痛，其中骨科手术患者疼痛程度最严重。缓解疼痛是患者的基本权利，也是物质文化水平和生活质量提高的必然结果。在近日举行的“中国快速康复无痛病房标准化管理项目”（简称“无痛病房项目”）启动会上，四川大学华西医院主任医师裴福兴教授表示，目前我国许多核心医院的骨科都陆续开设了无痛病房，通过建立完善疼痛评估体系、多模式镇痛、个体化镇痛等新方法，使患者安全、舒适地度过围手术期和功能康复期。但是，目前基层医院在此方面却仍处于空白。

所谓无痛病房，是指医护人员采用加速康复外科（ERAS ，Enhanced Recovery After Surgery）理念，对患者进行积极的医疗护理工作，尽可能地减少其痛苦，使患者轻松度过治疗过程。作为符合“十三五”深化医药卫生体制改革规划的创新医疗管理方案，ERAS的发展备受关注。

北京协和医院主任医师翁习生教授表示，推广骨科无痛病房，不仅促进了我国骨科围手术期疼痛管理的快速发展，使我国疼痛管理模式向国际接轨，同时还有助于推动手术镇痛治疗的规范化、统一化，建立完善的围手术期疼痛管理体系。无痛病房在基层医院建立以后，将有助于提升基层医院医护人员的疼痛管理理念，建立基层骨科无痛化管理模式，促进骨科围手术期救治流程的一体化，从而完善基层骨科治疗、提高医疗服务质量。

研究显示，ERAS可减少住院时间1.44天；增加医院周转率；改善患者术后预后，促进患者快速进行康复运动；增加患者关节活动度；减少并发症的发生率，提高手术效果；增加患者满意度。重庆医科大学附属第一医院主任医师黄伟教授强调，术后3个月炎症仍然存在，会给患者康复造成阻碍。要想真正止痛、快速康复，需要选择既减轻炎症反应又缓解疼痛的镇痛药。

“中国快速康复无痛病房标准化管理项目”可覆盖全国20家示范中心医院及300地市县级医院，通过线下会议的形式，开展20场进修会、100场评审会，以提升基层医生疼痛管理水平，构建高效的疼痛管理治疗、护理流程，促进基层骨科围手术期疼痛管理水平的提升。

(责编：李轶群、杨迪)


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