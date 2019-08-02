小心！八月份您务必要提防这5种疾病！

八月，一年中最热的月份之一，加之学生正值暑假，孩子们的健康和安全不容忽视，下面我们就一起看看8月份我们需要关注哪些疾病。

登革热

关注原因：

夏秋季高发，极少数发展成重症登革热或登革出血热的病例可导致死亡。

重点场所：

社区，尤其蚊媒密度高的社区。

重点人群：

人群普遍易感，居家待业和离退休人员多见。二次感染患者，老人、孕妇或婴幼儿，肥胖或严重营养不良者，有基础疾病的病人易发展为重症登革热。

预防措施：

杀灭成蚊：用杀虫剂、蚊香、电蚊香液或电蚊拍等灭成蚊。

清除滋生地：翻盆倒罐清积水，清除幼蚊滋生地。

做好个人防护：家里安装纱窗、纱门；睡觉时挂蚊帐；到户外活动时，要穿浅色的长袖长裤，裸露的皮肤要喷涂驱蚊剂，上午8～10时和下午4～6时是传播登革热的白蚊伊蚊的活动高发期，这段时间尽量减少户外活动。

及早就医：出现发热、皮疹、关节疼痛等症状，要尽快到医院就诊，并主动告诉医生发病前15天的外出史。

细菌性食源性疾病

关注原因：

随着气温的逐渐升高，以及台风季节的到来，阵发性降水和高温炎热将会交替出现。在这种环境下细菌容易滋生繁殖，食品的腐败变质速度明显加快，因细菌性微生物引起的食源性疾病将出现明显高峰。

重点场所：

集体单位食堂及中、大型餐饮单位。

预防措施：

集体单位食堂以及餐饮业应加强食品卫生管理；从业人员应注意食品操作卫生，处理食品的刀具、餐具、砧板等生熟分开，清洗、加工食品时避免交叉污染。

市民应注意饮食卫生，勤洗手，喝开水；食品要烧熟煮透；少吃或不吃剩饭剩菜、隔夜菜，如需食用，须要彻底加热。

流行性腮腺炎

关注原因：

流行性腮腺炎病毒可引起流行性腮腺炎（东莞俗称“生乍腮”），病毒通过空气、飞沫、唾液传播。被感染后，会出现单侧或双侧腮腺肿大，流行性腮腺炎最大的危害在于可引发睾丸炎、乳腺炎、卵巢炎、脑膜脑炎、胰腺炎等并发症。我市流行性腮腺炎发病高峰集中于5～8月份。

重点场所：

儿童聚集的家庭等场所是暴发流行的主要场所。

重点人群：

既往未患该病或未接种相应疫苗的儿童。

预防措施：

目前以接种麻疹-腮腺炎-风疹联合疫苗（MMR）、腮腺炎疫苗等方式为主要的预防措施。18～24月龄儿童可免费常规接种1剂次含腮腺炎成份疫苗；4岁以上儿童建议再自费接种1剂次；14岁以上人群可根据自身需要，自费接种1剂次。

流行性腮腺炎患者应及时就诊、隔离。对于接触过传染期流腮病人的易感者，应从最后接触之日起居家观察25天。

学校开展入学查验证及晨检，及时发现学生群体中的免疫空白人群及疑似病例，能避免儿童遭受感染，防止疫情扩散。

溺水

关注原因：

夏季是溺水的高发季节；致死率高。

重点人群：

青少年儿童。

预防措施：

加强青少年儿童的安全意识教育和宣传。

家长及学校正确引导，让孩子在有安全防护的专用泳池涉水，不准到无安全设施、无救护人员的水域游泳。

家长对孩子做到“四知道”：知去向、知同伴、知归时、知内容。

游泳前做好准备活动，充分热身，且勿过于激烈运动，以防抽筋。

掌握科学合理的落水施救方法，以防施救者溺水。

中暑

关注原因：

夏季温度高、湿度大是中暑的高发季节。

重点人群：

老年人、孕妇、儿童婴幼儿和户外高温作业者。

预防措施：

出行防晒要记牢，最好不要在10:00~16:00的烈日下行走，如必须要外出，一定要做好防护工作。

体弱者要减少外出。

户外作业者要尽量避开12：00~15：00时段，并做好防护。

别等口渴才喝水，注意补充盐分和矿物质。根据气温的高低，每天喝1.5～2升水，出汗较多时可适当饮用一些盐水。

以上是东莞市疾控中心专家为大家准备的8月健康风险提示。