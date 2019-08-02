旧衣不可回收 属“其他垃圾”

从7月开始，广州市全面启动整体推进城乡生活垃圾强制分类工作，垃圾分类中各项细节，你都知道吗？种类繁多的生活垃圾的分类细节，你有留意吗？记者从广州市城市管理和综合执法局分类管理处“取经”，得出一份日常生活垃圾分类误区小提示，请收好啦！

电池不全属有害垃圾

废电池给环境带来巨大污染危害，它所产生的无法降解的重金属污染会对水体、土壤等自然环境造成破坏，还会通过食物链传递影响人类，当在人类体内积聚到一定程度时，将引发水俣病、神经功能障碍、骨痛病等疾病。

但实际上，产生如此恶劣污染影响的废电池并不都属于有害垃圾。一次性电池属于其他垃圾，比如我们日常常用的5号和7号干电池。这是因为我国一次性干电池基本已达无汞和低汞标准，所以不属于有害垃圾。

而纽扣电池和充电电池则属于有害垃圾，这类电池含有镉、钴、镍等重金属，会对自然环境及其中的生物造成污染和危害。

纸巾沾上汗不可回收

旧衣回收是大众较为熟悉的环保手段，但实际上，旧衣服如果不当作公益物品参与捐赠或再利用，而作为日常生活垃圾丢弃的时候，属于其他垃圾。因为，旧衣服回收后要经过分拣，按照不同材质决定是被重新利用，或是通过技术环保再生。而部分无法利用的则进行绿色降解。

而在一般的认知中，餐巾纸、厕纸属于纸张，是可回收的。但实际上，纸巾、厕纸由于水溶性太强，不算可回收的“纸张”，而且带有汗液、鼻涕和粪便的纸因被严重污染不能再回收利用，属于“其他垃圾”。可回收的废纸主要包括报纸、期刊、图书、各种包装纸等（污染严重的纸除外）。

花草残枝落叶是餐厨垃圾

餐厨垃圾包括生活垃圾中的餐饮垃圾、厨余垃圾和集贸市场有机垃圾等易腐性垃圾。餐厨垃圾由于含有水分和有机物，其主要特征是易腐性，而经过处理后，又可成为可利用的资源，比如有机物经过处理后就可成为肥料、饲料，所以日常生活中易腐的花草残枝落叶和厨房中产生的蔬菜残余都是属于餐厨垃圾。

而部分看似餐厨垃圾的大骨头、榴莲壳、椰子壳，由于具有难腐蚀且质地坚硬不易粉碎、易损坏湿垃圾末端处理设备的特征，实际属于干垃圾，像鸡骨和苹果核等较软易腐烂的才是餐厨垃圾。将垃圾袋与餐厨垃圾一同丢进餐厨垃圾箱中也是错误的做法，因为常用的塑料袋，即使是可以降解的，其降解速度也远慢于餐厨垃圾。因此正确做法是先破袋，将餐厨垃圾倒入餐厨垃圾箱中，再把垃圾袋扔进其他垃圾桶中。

动物尸体非垃圾

也不可直接填埋

动物尸体不属于生活垃圾，不能被丢弃在垃圾桶里，但也不适合直接填埋于小区、公园等地。因为宠物或携带病菌、病毒和寄生虫，只有通过火化和深埋才能将其彻底杀灭。当前广州唯一一家动物尸体无害化处理机构是位于荔湾区赛坝路的广州市卫生处理中心。

灯管是有害垃圾还是其他垃圾，取决于其是否含有对环境有害的元素。日常生活中常见的灯管有节能灯管、荧光灯管和钨丝灯管。其中，节能灯管、荧光灯管属于有害垃圾，钨丝灯管则属于其他垃圾。

塑料瓶倒空再丢

矿泉水中剩余的水倒干净后再丢进垃圾桶可大大减少环卫工人的工作量，同时还可以压缩瓶罐的体积，方便运输。瓶装饮料、奶茶杯中剩余的饮料应该倒掉，用清水洗净后再丢弃。

虽然铅笔的笔芯是工业制品，但是其主要成分是石墨，由碳组成的石墨对人体没有伤害，而大部分铅笔外层用于保护笔芯不折断的保护层是木质的，其主要成分是纤维素，所以整体来说铅笔是无毒无害的，属于其他垃圾。