情绪的共同反刍让“独丧”变“众丧”

“还是被拒稿了啊。”收到学术期刊编辑部邮件的小A叹了一口气。为这篇论文折腾了一年，最终还是失败了，她沮丧地关了电脑，向寝室里的小B说道：“今年又拿不到奖学金了，明年还能顺利毕业吗……”

“我也好惨啊，文章还压在老师那里，我都没法让老师满意，更别说审稿专家了。”小B附和道。

“写论文前言难，其次方法难，然后结果难，最后讨论难……科研搬砖工好难啊！”

……

本来只是一个人哀叹，两个人你一言我一语地吐槽着，最后在寝室里哭成一团：“我们好惨啊！”

不是说哭诉和安慰能给人力量吗，为什么最后却成了这样？

“我们都好惨啊！” 共同反刍的漩涡

的确，如果能得到朋友的回应和支持，我们往往能更容易从消极的情绪里走出来；但是，如果朋友顺着自己的话抱怨下去呢？

一时抱怨一时爽，一直抱怨……可不会一直爽。这样的讨论显然无益于解决问题和心理健康。人们在重复分享消极事件或消极情感时，并不能有效减轻负性体验，反而会导致更严重的焦虑、抑郁，甚至令人头疼。如果两个人一直都在吐槽、抱怨现状、抒发心中抑郁，负性情绪的浪潮就会越翻滚越汹涌，最终形成漩涡，将两个人都卷入其中，难以挣脱。

这种跟别人分享负性遭遇或消极情绪时，因为反复探讨问题和情绪本身，导致让负性体验更强的过程，其实是一种过度分享负性事件的过程，被心理学家们称为共同反刍。

反刍本来指牛等动物将吃下的食物再次返回咀嚼、消化；而一个人反复想到、讲到消极事件和情绪，沉浸其中无法自拔，就是发生了情绪的反刍；当两个人都因此而沉浸其中时，就是共同反刍。

也许姑娘们对此感触更深。被心仪少年的无视，被嘲笑身材的刺痛，对学业事业的焦虑，无他处可言说的小情绪，总会在跟闺蜜或舍友的夜谈里发酵、膨胀，成为青春里一想起、一碰到就痛的小伤疤……

研究也确实发现，女性比男性更容易出现共同反刍的现象，尤其是在青春期时，青少年的同伴关系比较单一，主要交往对象为同性朋友，比如女孩子们课间上厕所都要手拉手一直聊。

“我们能改变这种惨” 换个方向走出怪圈

不过，共同反刍也并非一无是处。我们并不会碰到谁，都唠叨这些负性事件和情绪。这些经历和心情实在太过私密、直触心底，我们只是会选择自己信任、喜欢的人分享。而这样深度的自我暴露，其实可以提升我们跟分享对象的关系质量，一旦体验到与他人关系的连接更加紧密了，反过来可能会削弱由共同反刍带来的消极影响，从而有可能间接让人得到安慰、感觉更好。

但这毕竟只是一个间接作用，也许起效很慢，也许效果也并不够好。怎样才能更快地逃出共同反刍的漩涡，走出独丧丧、众丧丧的怪圈呢？

选一个跟它相反的回应方式，如何？共同反刍的极端反义词，也许是这样的：“这有什么的”“这都不是事”“别为此难过”……但这样的指责、评判、否认和故意弱化，也不是面对消极情绪时的最佳应对方法。

这些方法的潜台词都是：消极情绪不应该存在。如果有这样的预设，那么我们就会因焦虑而更加焦虑，因为害怕而更加恐惧，因为抑郁而更加难过——“这种情绪是错误的，我本不该焦虑、害怕、抑郁。”

这样，虽然让倾听者置身漩涡之外，但并不能帮助倾诉者，因为难过就是他此刻真实的内心体验，一旦被否认，倾诉者甚至会怀疑自我：“是我太矫情了吗？”这又陷入了另一个漩涡。

走出反刍和共同反刍漩涡的第一步，其实是承认和接纳情绪：消极情绪也有其出现的原因和意义，每个人都会遇到不开心的事，也都会有不那么积极的时候，所以现在的焦虑、害怕、难过，都是正常的。

但觉察消极情绪、承认和接纳它们的存在，并不意味着可以放任其发酵。共同反刍的关注点在于情绪和事件的消极，陷在这个漩涡里的人们会一直讨论和关注问题有多难、自己有多难过，却没有人跳出来说：那我们想想该怎么解决吧。

共同反刍的重点在于频繁讨论问题、重复讨论同一事件、相互促进问题讨论、关注消极情绪。但反反复复讨论，都没有触及问题核心——这种情绪由一个未解决的问题引起，如果一直关注表面的情绪，那这个问题永远也不会自己解决掉。

所以，当别人的“丧”扑面而来时，不要急着否认“丧”的存在，也无需因此而慌张，最好的应对方式也许是：

“亲爱的，我知道你现在很难过，遇到这样的事真的会难过，我先陪你待一会儿……然后，我们一起想想，这个问题能怎么解决好吗？我会一直陪着你的。”（殷锦绣）