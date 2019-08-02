产后减重困难？避开几大误区

医学指导/南方医科大学第三附属医院内分泌代谢科副主任李晨钟

为什么减肥那么难？历尽千辛万苦一点点往下走的数据，一不小心又反弹直线上升？可能因为你并不知道肥胖的真相。

南方医科大学第三附属医院内分泌代谢科副主任李晨钟教授介绍说，肥胖是一种独立的慢性疾病，原因是能量过剩、脂肪存积。肥胖的危害绝不仅是影响美观和给日常生活带来不便。肥胖可引起至少15种并发症，包括糖尿病、高血压、冠心病、痛风、癌症、骨关节病、不孕不育和精神疾病等。及早进行科学减重，才能最大限度减少并发症，减轻危害。但作为一种疾病，它有诊断的指征，并不是你“觉得”自己胖，就是真的胖。它也有治疗的办法，应该由医生来制定科学方案，而不是自己随便“治”。尤其是很多育龄女性面临产后减重难的问题，其实是“不了解”自己的身体，有的人并没有达到医学上的“肥胖”标准，却自行盲目服用“减肥药”，这是有害无利的。

准确测量腰围数据

帮助自查是否过重

那么达到医学意义上的“肥胖”有什么标准呢？除了很多人都知道的BMI指数（身高/体重的平方），另一个衡量标准是腰围。腰围测量用于发现腹型肥胖或中心型肥胖或苹果型，这种肥胖主要因大量脂肪沉积在腹腔和内脏，形成“将军肚”，但因身材矮小和骨架偏小等原因，其BMI可能并不高。内脏沉积的脂肪很不稳定，易分解成游离脂肪酸进入血液，从而引起一系列不利后果，比如引发糖尿病、高血压、高尿酸等。

在大多数亚洲人群中，腰围的数值，男性不超过85cm，女性不超过80cm，都不被界定为肥胖。

怎么测腰围才能得到准确数据？

拉开衣物，轻松站立，将皮尺放在胯骨上缘和肋骨下缘连线的中点，与地面平行绕腹部一周，贴着皮肤但不挤压皮肤，在正常呼气快结束时皮尺量得的数据就是你的腰围数据。你可以记住这样放置时以肚脐为参照物的皮尺大致位置，下次就可以直接在此位置量取腰围了。

不要嫌弃“梨形身材”

女性适当“贴膘”有利健康

对于人体来说，脂肪太少也是不健康的。脂肪不但要看存多少，还要看存在哪里。李晨钟说，腹腔和内脏过量存积脂肪的“腹型肥胖”，也就是“苹果型”身材，这是不利健康的。而有一些女性看起来体型圆润，其实脂肪主要是在臀部、大腿等部位的皮下，看起来是“梨形”身材，这些脂肪其实对人体是有保护作用的。育龄以上妇女，随着年龄的增长，适当有一些脂肪是有利身体健康的。如果太瘦，可能会影响生育能力，同时也引发一系列其他健康问题。

不要草率选用减肥药物

药物减肥也是医学上治疗肥胖的一种方法，但李晨钟提醒说，药物减肥必须是严格按照正规医生的指导来服用的，很多人会听信社会上一些机构的推介，盲目选择一些可能含有药物的减肥产品，有些产品可能一时能够达到减重效果，但是却需要付出更大的健康代价。

李晨钟介绍，我国目前只批准了奥利司他（OTC口服制剂）用于肥胖症治疗，但这种药物效果并不理想，其实已经淡出视线。此外，对减重也有明显效果的另外一种药物利拉鲁肽（注射制剂），则只被批准用于肥胖的2型糖尿病人，而且规定最大剂量为1.8mg/天，对于减肥来说剂量是不足的，只能算是半种减肥药。

目前，其他任何宣称可以减肥的药物都没有在我国获批，按我国法律都是非法的。也就是说，使用这些产品是不受法律保护的。

而市面上某些减肥产品可能含有国家禁止使用或添加的西布曲明、芬氟拉明、安特明以及甲状腺素等成分，虽然有减重效果，但长期使用可引起严重的心血管不良反应甚至威胁生命。

另外，不少所谓减肥保健品，则违法添加番泻叶、大黄、酚酞等泻药或利尿剂。长期使用会导致脱水、习惯性便秘甚至电解质紊乱、心律失常等严重后果。

哺乳期间不要太着急减肥

刚刚生完孩子，如何恢复到以前的曼妙身姿？这是很多新妈妈苦恼的问题——要哺乳不能节食，要带娃没时间运动，怎么办？

李晨钟提醒，母乳期还是不要想减重这件事了。母乳喂养期间如果盲目节食，会给身体带来伤害，节食过度会导致掉头发、停经，接着是甲状腺、肾上腺等一系列的问题。

临床上医生接诊过这样的个案：产妇母乳喂养两个月后，有一天突然全身疼痛，痛到无法起床，经医生检查——腰椎骨折，原来这是一个典型的妊娠哺乳骨质疏松症患者。产妇生孩子前一直很瘦，哺乳期间因为担心身材走样，也一直没有特别的营养补充，最终哺乳导致了大量的钙流失，骨量剧降，患上了骨质疏松。这样的患者，治疗的首要途径便是断奶。

专家提醒，产妇哺乳期间，要注意平衡膳食、补充钙质，可以等母乳喂养结束后再进行体重管理。哺乳期间，生活方式上也要注意调整，尽量少吃甜食，坚持少糖饮食。其次是尽量挤出时间运动，比如每天3次，每次10～15分钟的有氧健身操，在家就可以做，上午、下午和晚上趁孩子睡觉时间做一下，孩子大一点的，可以带小朋友出去一起进行户外运动，对大人小孩都有好处。