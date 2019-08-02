小心！不痛的结石有时更可怕

一般人得了肾结石，最典型的症状是疼痛和尿血。那是不是不痛就没事了呢？南方医科大学第三附属医院泌尿外科主任刘存东提醒说，有部分肾结石患者没有明显的症状，甚至已引起肾功能损害仍无感觉。如果肾结石早期没有被重视，失去最佳治疗时机，这是很可怕的，若合并感染恐还有致命危险。

温先生就是这样的例子。入院时他左侧输尿管多发结石，造成尿路梗阻引起肾积水，自述一直以来没有症状，直到年初体检才发现左肾结石。入院后发现长期肾积水引发左肾实质高度破坏，肾脏比正常的大了两倍多，肾脏泌尿功能基本丧失。经进一步检查确认温先生左肾无功能后，为避免感染，医生们讨论决定为其切除左肾。

刘存东说，肾结石出现疼痛，主要是由于结石进入肾盂输尿管连接部或输尿管时，为了促使结石排出，输尿管会发生剧烈蠕动，于是出现绞痛。有的患者发生肾绞痛后，通过镇痛的药物，缓解输尿管痉挛，可使腰痛减轻或消失，但此时往往结石仍在体内。还有的患者像温先生这样，一直都没有症状的、不疼的肾结石更可怕。因为有些患者的肾结石不活动，又没有梗阻和感染，这种情况往往容易被忽视，长期影响健康而“伤人于无形”。

以下这些情况可能会出现肾结石不痛的现象：

1.结石体积不大，且没出现梗阻症状。这种情况下患者可能没有腰痛不适，病情一般也不严重。但随着结石的逐年增大，病情在不知不觉中加重。

2.结石体积较大，但没出现梗阻症状。

3.结石出现慢性梗阻，肾积水缓慢加重。这种情况下患者大多未能感觉到腰痛不适，随着肾积水的加重，可能错失了最好的治疗时机。

4.肾脏功能严重受损或丧失，对疼痛的敏感性明显下降或消失，也可能不会出现疼痛症状。

5.部分输尿管结石，急性期过后也可能没有明显的腰痛症状。但由于结石的存在，造成输尿管梗阻部位的息肉增生、输尿管狭窄及梗阻部位以上输尿管的扩张和肾积水。

很多不疼的患者等到后来发现自己有结石时，结石往往已经较大，并且肾功能已经被严重损害，合并感染，还有诱发泌尿系肿瘤的可能，严重影响健康及生活。所以说，肾结石即使不痛仍需警惕，若不重视后果不堪设想。

刘存东提醒，广东地区属于结石高发区，定期体检很重要，至少每年一次的B超检查是不可少的。一旦发现有结石，应立即到正规医院求助于泌尿外科医生，还应定期到医院接受随诊复查，以免造成肾脏功能受损而酿成无法挽回的后果。