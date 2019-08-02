牙痛 分清原因对症治疗

俗话说“牙痛不是病，疼起来要人命”，足见牙痛是有多难受。但同是牙痛，起因却很可能完全不一样。想要缓解牙痛，先找出原因才能对症治疗。

“牙痛不仅是病，甚至是有多种病因的。”据广州中医药大学第一附属医院口腔科副主任医师蒋柳宏介绍，牙痛是口腔科患者最常见的主诉之一。不同疾病导致的牙痛症状各有不同，常见的有以下几种原因，牙痛的你不妨来“对号入座”，并了解一下如何才能摆脱疼痛的折磨。

1.牙本质敏感引起的疼痛

蒋柳宏说，严格意义上来说，牙本质敏感不属于牙痛范畴，但不少人常将它描述为牙痛。牙本质敏感，也就是冷热酸甜或摩擦（如刷牙）引起的牙齿一过性刺激痛。凡是能够使牙齿外部结构（釉质、牙骨质）完整性受到破坏的牙体疾病，都可导致牙本质敏感，包括深龋、楔状缺损、牙磨耗、牙折断、牙龈萎缩、牙周治疗后。

支招：如果是上述原因引起的疼痛，发现症状应及时寻求口腔医生的帮助，对因治疗。单纯的牙本质敏感可以通过应用氟化物、脱敏剂、激光等改善；伴明显牙体缺损的牙本质敏感引起的疼痛则更加要及时处理，以防造成牙髓病变。

2.牙髓炎症性疼痛

牙髓炎导致的疼痛是主要的牙痛类型，通常是由牙齿龋坏范围波及牙髓导致。蒋柳宏分析说，这类牙痛部分情况是由牙齿重度磨耗、重度牙周炎侵犯牙根底部牙髓、牙发育畸形、牙折等所致。急性牙髓炎患者常感觉牙齿自发性、电刺般疼痛，不能准确定位牙齿，这种疼痛间断性或持续性发作，并伴有冷热酸甜刺激痛、夜间痛的症状，甚至有同侧头部的牵涉痛。而慢性患者症状较急性者轻微，而且通常能准确指出患病的牙齿。

支招：牙髓炎引起的疼痛，无论是急性还是慢性的，都需要及时到口腔科就诊，做根管治疗，清除感染的牙髓。

3.根尖炎症性疼痛

蒋柳宏介绍，当牙髓炎进一步发展成根尖周炎，即牙齿根尖部牙周膜和骨组织的炎症，患者可以感觉到牙根部胀痛、咬合痛，初期还伴有牙齿浮出感，并且定位十分明确。急性患者通常会因剧烈胀痛和咬合痛而就诊，而慢性患者则症状轻微，根部牙龈可能渗血、流脓。

支招：根尖周炎引起的疼痛，同样需要做根管治疗以去除感染来源，但病程恢复较牙髓炎慢。急性患者需要及时就诊钻开牙齿（即做“开髓引流术”），来释放和缓解根尖部压力带来的剧烈疼痛。

4.智齿冠周炎引起的疼痛

当智齿不完全萌出时，牙冠周围牙龈与牙冠之间容易积聚食物和细菌，引起炎症急性发作，称为智齿冠周炎。这类牙疼人群常感觉到智齿区域牙龈胀痛、有异味、张口度变小，严重者还伴有发热、头痛症状。

支招：遇到这种情况，应及时到医院做消炎处理，并在合适时机拔除智齿。否则智齿冠周炎可能向邻近松软的软组织间隙扩散，引发更大范围的颌面间隙感染。

5.其他原因引起的牙痛

蒋柳宏指出，除了上述几种常见原因，重度牙周炎、龈乳头炎、牙纵裂、根折根裂、牙隐裂，以及外伤引起的牙震荡等，也都会引起不同程度的牙齿咬合痛，甚至合并类似牙髓炎的症状。此外，三叉神经痛、上颌窦病变有时可能被误认为牙痛，需要及时找口腔医生分辨疼痛的性质，才能有针对性地进行有效治疗。