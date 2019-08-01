日前，智能临床试验创新基地在京启动。据悉，基地由北京大学肿瘤医院国家药物临床试验机构携手清华大学（自动化系）-医渡云（北京）智慧自主医疗系统联合研究中心、开心生活科技共同成立。

启动仪式上，北京大学肿瘤医院、北京大学临床肿瘤学院院长季加孚说，“一流大学”牵手“一流医院”跨学科、跨领域的合作既符合国家科技强国的要求，也适应健康强国的发展，将国内先进的人工智能技术应用于医疗领域，可进一步为促进我国医疗事业的自主创新，推进中国医疗卫生事业的发展，也让医疗更便宜、更安全、更可及。

中国工程院院士、清华大学教授吴澄表示，人工智能不仅要“顶天”也要“立地”。医疗事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，希望双方未来可以借助各自优势，开展深度合作，进一步推动医疗人工智能的发展。

“人工智能的出现，为中国在新药研发的国际竞争中实现弯道超车提供了一定的可能性。”国家食品药品监督管理总局药品审评中心原主任许嘉齐认为，人工智能与医药的跨学科合作，可以说是中国医药产业的强大助力，我们需要有紧紧抓住时代机遇。