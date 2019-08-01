热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

智能临床试验创新基地在京启动

2019年08月01日16:05 来源：人民网-人民健康网

日前，智能临床试验创新基地在京启动。据悉，基地由北京大学肿瘤医院国家药物临床试验机构携手清华大学（自动化系）-医渡云（北京）智慧自主医疗系统联合研究中心、开心生活科技共同成立。

启动仪式上，北京大学肿瘤医院、北京大学临床肿瘤学院院长季加孚说，“一流大学”牵手“一流医院”跨学科、跨领域的合作既符合国家科技强国的要求，也适应健康强国的发展，将国内先进的人工智能技术应用于医疗领域，可进一步为促进我国医疗事业的自主创新，推进中国医疗卫生事业的发展，也让医疗更便宜、更安全、更可及。

中国工程院院士、清华大学教授吴澄表示，人工智能不仅要“顶天”也要“立地”。医疗事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，希望双方未来可以借助各自优势，开展深度合作，进一步推动医疗人工智能的发展。

“人工智能的出现，为中国在新药研发的国际竞争中实现弯道超车提供了一定的可能性。”国家食品药品监督管理总局药品审评中心原主任许嘉齐认为，人工智能与医药的跨学科合作，可以说是中国医药产业的强大助力，我们需要有紧紧抓住时代机遇。

(责编：刘卿、孙博洋)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn