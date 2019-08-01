金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞杭州站圆满收官

7月28日晚，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛杭州站决赛在拱墅区万达广场举行。

经过四天100多?舞队的激烈比拼，20?优秀队伍脱颖?出，来到决赛赛场。4天的初赛，我们看到?杭州人对?活的热爱，对健康的追求，对美的定义。

健康离不开科学的运动和均衡的膳?营养。让大家会吃会动，健康生活，正是举办“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛的初衷和理念。

高校舞队助兴 展现青春活力

金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》规定舞曲比赛

决赛之夜，在规定舞比赛环节，参赛队就已经展现出非凡的光彩与魅力。

如果说初赛，美轮美奂的旗袍雅韵让人们更多感受到杭州古典婉约的文化之美。决赛之夜的节目可以说是奔放、热情、多姿多彩，全面展现了杭州城市发展的现代、活力、开放融合与国际范儿，震撼、感染了每一位观众。

新洗衣舞——魅力正红舞蹈团（决赛第一名）

《新洗衣舞》是一个原创节目，一出场，便以激昂奋进的音乐以及大气奔放的舞姿吸引了观众眼球，用评委的评语就是，编舞之精良、音乐大气奔放，很好地兼顾了健康运动与艺术观赏的双重要求。

健康运动需要达到的强度与表演的视觉整体魅力是比赛的重要评估因素。魅力正红舞蹈团的《新洗衣舞》最终以总分9.79分的好成绩摘得了决赛的桂冠。同样，古荡街道艺术团的《采桑》、西湖莉莉舞蹈团的《万泉河水》也是以这样的表现获得第二名、第三名的好成绩。

采桑——古荡街道艺术团（决赛第二名）

万泉河水——西湖莉莉舞蹈团（决赛第三名）

“来参加“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛，是因为喜欢这个平台，今年又逢新中国成立70周年，我们要来表达对祖国的热爱，表达一种生活的获得感和幸福感，以舞为媒，以舞结友。”现场，很多参赛选手向记者表达这样的心声。

因此，在决赛的舞台上，各参赛队也是拿出了自家的绝技绝艺，展现平衡力量的交谊舞、婀娜妖娆的古典舞、明快的鬼步舞、欢畅的民族风情舞……亮点纷呈，美不胜收。

我是一条小河——杭州军港水兵舞队

交谊舞平衡力量展示

钓趣——老爷们舞蹈队 杭州站唯一一支老年男性广场舞队

杭州，美景如画、美女如云。在比赛现场，有一支由纯爷儿组成的舞队引起大家的关注。据了解，他们是杭州乃至浙江省唯一一支老年男性广场舞队，成员都是近70岁的老人，他们刚参加省里比赛回来，仅排练了1天就过来参赛，非常辛苦，但是在建国70年的特殊节点，能在人民广场舞的舞台上为大家表演非常开心。

曳步嗨曲中国红——西子曳步舞队

天下纵横——杭州舞之韵团队

鬼步舞是舶来品,属于力量型舞蹈,动作简洁、快速有力、节奏感强。近年来,这种外国的小众舞蹈受到许多中国老百姓的欢迎,成为一种广场健身新时尚。据一位年过六旬的队员讲述，熟练掌握花费了他1年多的时间，每天都要在广场上练习2个小时，付出了很大的努力，也收获了快乐健康和好多朋友。

琴台古韵——上城区老年电视大学艺术团

缥缃醉——茶之韵舞蹈队

康巴情——西湖之美舞蹈队

摆手欢歌——上城区排舞队

溜溜的山寨溜溜的醉——魅力风雅舞之队

杭州欢迎你——映山红时装队

我和我的祖国——杭州快乐柔力球队 是杭州站唯一一支残疾人参赛队

塞北的雪——印象艺术舞蹈团 演绎足尖芭蕾

祖国之恋——海洋艺术团

奖品多多

杭州站的比赛让大家深切领悟到好身材、好身体就是要会动、会吃、保有一颗快乐的心。

吃得营养、动得健康！均衡营养的膳食是健康的基础，??油的选择更是重中之重。?直以来，??鱼将打造餐桌上的健康营养视为?任。2018年12?20?上午，北京冬奥组委正式宣布益海嘉?旗下的???品牌成为?京2022年冬奥会和冬残奥会官方粮油产品赞助商。?龙鱼?期专注于粮油领域，不断研发出?品质产品，供应、满足千家万户的营养需求，并参与了北京2008年奥运会的市场开发?作。如今，肩负“三奥”品牌重任，?龙?将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

比赛结束后，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司杭州负责人致辞表示，益海嘉里食品营销有限公司作为国内粮油行业标杆企业、中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，严把产品质量关，不断研发满足市场需求的好产品，为消费者提供多元化的选择，打造安全健康的餐桌食品。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将继续在2个月内完成广州、上海、西安等15个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。