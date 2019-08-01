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酒中有食品添加剂吗？

丁怡媛

2019年08月01日09:22 来源：中国医药报

酒中有食品添加剂吗？

按GB/17204-2008《饮料酒分类》标准，凡酒精含量大于0.5%vol的饮料和饮品均称为酒或酒精饮料、饮料酒,酒精度低于0.5%vol的无醇啤酒也属于饮料酒。根据不同原料、生产工艺和产品特性,我国饮料酒包括发酵酒、蒸馏酒和配制酒三大类。

酵酒中有防腐剂吗？

GB2760-2014规定酒中能用的食品添加剂主要有防腐剂、色素、抗氧化剂、甜味剂、稳定剂等。加工时还使用了助滤剂、酶制剂等。从工艺的角度，所有的酒类产品可能含有香精或精油。但从实际生产的角度，一般蒸馏酒由于酒精度较高，品质相对稳定，除应用香精外，其余的食品添加剂应用不多。

还有哪些食品添加剂？

我国目前在发酵酒中应用的主要防腐剂有纳他霉素、山梨酸及山梨酸钾。葡萄酒中抗氧化剂有亚硫酸及其盐、抗坏血酸。在啤酒和麦芽饮料生产中可用海藻酸丙二醇酯、甲壳素作为增稠剂与稳定剂。发酵酒还允许使用三氯蔗糖作为甜味剂。葡萄酒可用L（+）-酒石酸作为酸度调节剂。

配制酒会不会添加色素？

我国规定配制酒、白兰地、调香葡萄酒、黄酒、啤酒按生产需要适量使用焦糖，威士忌、朗姆酒则规定了焦糖使用量。配制酒中使用的防腐剂有苯甲酸钠、山梨酸;甜味剂有甜蜜素、三氯蔗糖等。只要按照标准规定使用食品添加剂，就是安全的。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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