肉类食品烹调出来极为美味，很多人都喜欢吃。但是肉吃多了容易给身体造成负担，因此，需要学会正确吃肉。

正确吃肉的好处

其实，适当吃肉对于人体是有一定好处的，因为肉类中含有蛋白质、脂肪、矿物质、维生素等对人体有益的营养元素。

促进营养物质吸收

一些脂溶性维生素，如维生素A、维生素B、维生素E等必须溶解在脂类中才能更好地被人体吸收利用。所以平时适量吃些肉类，摄入脂肪，能够帮助人体吸收这些营养物质。

提高记忆力

脂肪是维持大脑正常工作的关键物质，而高效的思维活动以及过多的脑力劳动，都需要消耗大量的脂肪。科学家研究发现，摄入脂肪量少的人群，其智商处于降低状态，因此仅仅考虑到这一关键点，平日用餐就必须合理摄入脂肪。

美容美体

适当的脂肪能使皮肤看起来光滑润泽而不易干燥粗糙，能使皮肤富有弹性不易松弛，使身体匀称。

食肉过量的危害

调查研究显示，肉类吃多了容易导致排泄困难，形成便秘。因为我们的消化系统并不适合吃肉，这与肉类中不含膳食纤维有极大的关系。食用肉类后，其在消化道中移动非常缓慢，所以常吃肉类会给肠道增加负担。

消化率降低

肉类富含蛋白质，当摄入量很大时，受小肠消化能力的限制，蛋白质在小肠内的吸收率下降，一些没有被消化吸收的蛋白质会直接进入大肠；在大肠中，蛋白质被大肠中的腐败菌所利用，腐败菌大量繁殖，从而产生一些硫化氢等分解产物。能够引起的最常见的表现是粪便、废气会伴有恶臭，严重时还有可能会出现腹部不适或绞痛，甚至还可能产生致癌物质。

代谢废物大幅度增加

当摄入过多的蛋白质，超过人体所需要的含量时，多余的蛋白质会被分解，代谢出尿素、肌酐等含氮废物，需要经过肾脏代谢，经由尿液排出体外。大量的含氮废物不但能使尿液的气味更加浓重，还会增加肾脏的代谢负担。对健康的肾脏而言，一次性代谢过多的废物造成负担，虽然不会立即产生严重的后果，但是长期负担过重，就会产生不良影响。如果是肾脏功能不太好的人一次性摄入大量蛋白质，可能会立即导致严重的问题发生，比如少尿、浮肿、肾衰竭等。

体重增加

肉类中的蛋白质以氨基酸的形式经消化吸收进入血液后，虽然过量的蛋白质并不会直接转化为体内脂肪，但是它们可以通过糖异生等氧化途径代谢，并为人体提供能量。而且，这些能量会被人体最先利用，并因而抑制脂肪氧化分解，从而间接地促进脂肪储存，最终造成体重增加，形成肥胖。

不仅如此，肉类含有较多脂肪，即使瘦肉也是如此，而且这些脂肪的很大部分都会被人体吸收，直接成为体内脂肪。

总之，一次性摄入过多肉类食品，会增加胃肠道、肾脏和肝脏的负担，不仅不利于保持体重，更对身体有害。经常或长期如此，会增加罹患心脑血管疾病以及大肠癌、前列腺癌和乳腺癌等癌症的风险。故此，总是吃太多肉类食品是最糟糕的饮食习惯之一。

那么，每天到底吃多少肉合适呢？营养师建议，成年人每人每天摄入瘦肉75克为佳。如果患有肥胖、心脏病、高血压等慢性病，建议还是少吃肉为上，可以多吃豆类食品，比如豆浆、豆腐等。

吃肉的科学方式

不吃炖煮过度的肉

一般来说，大家都比较喜欢吃炖煮得很烂的肉。然而，在200℃～300℃的高温下，肉类食物中的氨基酸、糖和无害化合物会发生化学反应，形成芳香族氨基酸，这些由食物衍生的芳香族氨基酸含有12种化合物，其中9种有致癌作用。

不吃煎炸过的肉

高温油炸、煎后可能会产生致癌物质，尤其是对于腌制食品来说更是如此。所以，在食用咸鱼、咸肉、香肠、火腿等食品时，忌煎炸。正确的食用方法是以上食品煮熟或蒸透。同时，烧制腌熏食物时最好加些米醋，因为醋有分解亚硝酸盐的作用，而且能杀菌。

吃瘦肉也要适量

大多数人认为吃肥肉会发胖，所以选择吃瘦肉，以为这样就能在摄入营养物质的同时避免发胖。可事实上，多吃瘦肉也未必就好。

瘦肉中的蛋氨酸含量较高，蛋氨酸在某种酶的催化下可转化为其他物质，过多也会导致动脉粥样硬化。所以，无论是瘦肉还是肥肉，都要适量食用，多多可不一定益善。

不用热水浸洗肉

考虑到生肉会不太卫生，所以大家在买回生肉之后，一般都会清洗新鲜肉，有些人会选择放在热水中浸洗，然而这样做会使肉失去很多营养成分。肉类含有丰富的蛋白质，在热水的浸泡下，蛋白质会溶于水中，造成营养流失。同样的，还有B族维生素等也会溶于水。

当然，用冷水清洗生肉，也需要注意避免直接在水龙头下冲洗，因为这样会令生肉上的细菌随着水花溅得到处都是，让整个厨房都不卫生，从而产生食品卫生隐患。

因此，正确清洗生肉的方法是，放在固定的容器中，用冷水稍微将肉浸洗一下，然后用厨房纸巾蘸干再烹饪。

平时吃肉，建议优先选择虾肉、鱼肉、鹅肉、鸭肉、鸡肉，其次才是羊肉、猪肉和牛肉。这是因为鹅肉、鸭肉等肉类化学结构与橄榄油很接近，经常食用可以降低人体胆固醇，对心脏有很好的保健作用。