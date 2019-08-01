无障碍出行岂能障碍重重

7月7日晚，文军滑着轮椅经过云南省大理市宾川路的一家酒店时，离开了原本可直行的坡道，进了一个巷子。几秒钟后，他掉进一个没有警示标识的地下车库，“120”赶到时，已无生命体征。事后有朋友重走那条路时发现，坡道的尽头被一辆车占据了。文军是一名无障碍出行的推行者。在中国康复研究中心附近，他创办了无障碍设施完善的“截瘫者之家”，供前来治疗的伤友居住。（7月30日《新京报》）

一位有爱心的无障碍出行推行者，却因无障碍之路有障碍而殒命，实在令人痛心。据中国残疾人联合会统计，目前，中国有8500多万残障人士。对于无障碍设施建设和管理，我国相关法律法规有明确规定，然而现实情况却不容乐观。一份调查报告显示，我国各行业无障碍设施普及率仅为40%，满意度为70分。此外，一些无障碍设施被占用、遭破坏，或被人为设置障碍，已然成了摆设。这种现状，导致残障人士出行险象环生，生命安全面临威胁。

无障碍设施被占用、遭破坏，只是残疾人出行举步维艰的原因之一。乘坐轮椅者不方便上下公交车，导盲犬被禁止进入地铁，超市周边没有残疾人停车位……无障碍设施和服务不够完备、细致，同样羁绊住了残疾人出行的脚步。

保障残疾人合法权益，需要政府大力投建无障碍设施，加强对无障碍设施的日常维护，同时对设置障碍和占用、破坏无障碍设施等行为进行严管；而同样关键的是，城市管理者和每位市民应给予残疾人足够的尊重，将他们的权益保护真正放在心上，在行动上多一分照顾和保护，从而让他们的出行之路更安全、更畅通。