网售处方药监管还要更上心

记者近日对20家在线售药App测试发现，在经过多次被曝光及平台自查后，仍有个别平台涉嫌无处方售处方药，同时，平台对患者个人信息、病情真伪的审核机制也存在漏洞。曾因用户使用过量导致死亡，引发社会关注的秋水仙碱片，也有平台不需要处方就能一次性购买多瓶。（7月30日《新京报》）

我国对于处方药的管理一直很严格，多个相关规定要求处方药凭医生处方才能销售和购买，无论实体药店售药还是网络平台售药，都必须坚守这一底线。然而从记者调查看，不少网络平台的审核环节不过是做做样子，实则是“曲线”卖药。更有甚者，对处方药的销售数量没有设置限制，还打出了“满减”“满赠”“套餐”等促销广告，这无疑存在巨大的安全隐患。

网售处方药一直是各界关注的热点，近些年来政策几经松绑、收紧，可见这是一件难下决断的大事。一方面，网售处方药解禁的呼声越来越高；另一方面，网络销售导致处方药滥用的问题令不少人担忧。网络禁售处方药或许是最简单的办法，但绝不是最优解。既然群众有呼声、有需求，就理应在满足需求与保障安全之间寻求最大公约数。

一方面，针对存在的网售处方药乱象，监管部门要真作为，加强对网络售药平台、手机App及其入驻商家的监管，加大对擅闯红线的药商和平台的惩处力度，切不可睁一只眼闭一只眼；另一方面，相关部门应在充分调研、广泛听取各方意见的基础上，尽快明朗态度，制定网络售药的发展规划，并完善法律依据。比如，是否可以有条件地放开一批处方药，先行网络销售试点？能否利用技术手段规避目前的安全隐患？美国现已有支撑网售处方药的处方共享平台，此前曾有业内人士建议，构建一个从地方到全国性的处方共享平台，处方从医院上传后形成电子处方，经审核后再传到药店或者电商平台，确保在线购药市场更加规范有序。

网售处方药是否放开，是一道难解的题，但不论是严管还是有条件地放开，公众都期待有关部门尽快行动起来，遏止随意售药乱象恣意滋生，让“互联网+医药”红利惠及更多百姓。