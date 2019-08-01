高值耗材治理迎多项重磅改革

7月31日，国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案》，从降低高值医用耗材虚高价格、严控高值医用耗材不合理使用等方面明确多项重要改革政策。根据《方案》，2019年年底前，全部公立医疗机构要取消医用耗材加成；由国家卫生健康委牵头负责，将单价和资源消耗占比相对较高的高值医用耗材作为重点治理对象，完成第一批重点治理清单。2020年年底前，由国家医保局牵头，逐步统一全国医保高值医用耗材分类与编码，探索实施高值医用耗材注册、采购、使用等环节规范编码衔接应用。

《方案》明确，要统一编码体系和信息平台，制定医疗器械唯一标识系统规则。建立价格监测和集中采购管理平台，建立部门间高值医用耗材价格信息共享和联动机制，强化购销价格信息监测。建立高值医用耗材基本医保准入制度，实行高值医用耗材目录管理，逐步实施高值医用耗材医保准入价格谈判，实现“以量换价”。完善分类集中采购办法，鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购，积极探索跨省联盟采购。科学制定高值医用耗材医保支付标准，对类别相同、功能相近的高值医用耗材，探索制定统一的医保支付标准；医保基金和患者按医保支付标准分别支付高值医用耗材费用，引导医疗机构主动降低采购价格。

《方案》指出，公立医疗机构因取消医用耗材加成而减少的合理收入，主要通过调整医疗服务价格、财政适当补助、做好同医保支付衔接等方式妥善解决。公立医疗机构要通过分类集中采购、加强成本核算、规范合理使用等方式降低成本，实现良性平稳运行。

在规范医疗服务行为方面，《方案》要求，严格医疗卫生行业管理责任落实，完善重点科室、重点病种的临床诊疗规范和指南，严格临床路径管理，加强涉及高值医用耗材的手术管理；完善高值医用耗材临床应用管理，并将其纳入公立医疗机构绩效考核评价体系。建立高值医用耗材院内准入遴选机制，严禁科室自行采购，明确高值医用耗材管理科室；开展对医务人员单一品牌高值医用耗材使用、单台手术高值医用耗材用量情况监测分析。将高值医用耗材使用情况纳入定点医疗机构医保服务协议内容，对使用频次高和费用大的医疗机构和医务人员进行重点监控，建立黑名单制度。