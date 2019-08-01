大腿突然粗一圈，可能得了这种病！严重能要命

“如果出现突然腿粗一圈的情况，尤其是单侧下肢肿胀，一定不要大意，有可能是体内藏有‘炸弹’，要及时就医检查。”航天中心医院外周血管介入科主任丁明超谈及，出现这种情况可能是由于静脉血栓所致。如果此时盲目按摩、挤压，极可能使血栓进入肺动脉，进而引起致命的肺栓塞。

7月19日~21日，由中关村肿瘤微创治疗产业创新战略联盟、北京精准放射医学学会及北京肿瘤学会介入专业委员会主办，航天中心医院等共同承办的北京介入论坛在北京举办。丁明超担任大会执行主席。

下肢深静脉血栓能瞬间要命

下肢深静脉血栓是指静脉血液在下肢深静脉血管内的凝结，是一种血管外科的常见病。

“如果下肢深静脉血栓患者没有及时就医，会危机生命。”丁明超解释，下肢深静脉血栓在静脉里形成初期，它就像一个塞在血管内的“软木塞”，堵塞血管管腔，导致血液回流不畅。但在走动时会脱落随着血循环进入肺动脉里，极易形成肺栓塞，一旦肺部血管被大面积的血栓堵住了，出现呼吸困难、咳嗽、胸痛的紧急症状，严重的可导致死亡！

因此，如果出现两个腿的粗细不一致，也就是非对称性的肿胀，尤其左下肢肿胀，就应及时警惕。此外，因为静脉血回流不畅，淤积在腿部，还会出现疼痛、皮肤发红或者明显的变色、腿部皮肤发热等症状。

丁明超主任提醒，大手术后的患者，尤其是骨科、妇科等术后患者要特别注意，这类患者由于做过手术，静脉血管容易受到损伤，同时因为手术后人的应激反应，容易出现血液高凝状态。

其次，长期卧床或者久坐不动的人群，例如长途旅行时在狭小空间久坐的乘客，每年都会出现此类新闻。

此外，女性妊娠期发生深静脉血栓血管的风险也会高于其他人群。因为女性在怀孕期间，孕妇体内的凝血因子也会随之发生变化，使得血液更加容易凝固，而且怀孕后子宫逐渐增大，腹腔压力增加，压迫静脉，阻碍下肢血液回流，容易形成血栓。

深静脉血栓用介入手术

虽然下肢深静脉血拴很凶险，但随着各种先进的检测手段、高质量的下腔静脉滤器和效果良好的溶栓药物及新的血栓清除器械等的广泛应用，下肢深静脉血栓都能得到及时有效的治疗。

丁明超主任介绍，治疗目的在于改善高凝状态，疏通血管，防止组织缺血坏死，预防和减少肺栓塞的发生。

对于下肢静脉血栓，首先要进行抗凝治疗，抗凝是预防和治疗静脉血栓栓塞性疾病的基石。“就像河流中，一旦你把它一下给闸住之后，在靠近这个闸门的地方一定会淤很多沙子，那么我们要求清淤这些血，使它不要形成血豆腐，防止现有血块的发展和其他地方新血块的形成。”

其他的治疗手段包括溶栓治疗和取栓手术治疗。丁明超介绍，由于担心溶栓时，血栓到达肺部引发肺栓塞，一般会先置入滤器，像一个保护网一样，保证大块血栓不会“漂移”回肺动脉。

在介入溶栓治疗中，最常用的为导管内溶栓。通过介入技术从患者股静脉置入不足一点五毫米粗细的导管，在DSA机(血管造影机)的监视下，导管造影，明确血栓的范围，再留置导管于血栓中并注入溶栓药物直接作用于血栓部位。这个导管有很多小孔，使得血栓和药物积极接触很快就会溶解掉。

相对于传统外科手术，导管内溶栓创伤小，尽可能地减少了对下肢深静脉瓣膜功能的影响，增加侧支开放，加快静脉回流，降低静脉内压，缓解下肢水肿和疼痛。

对于陈旧性血栓，还有更加“直接”的办法，那就是通过导管或血栓清除设备，对血栓进行抽吸，或者放入一个取栓球囊，在导丝引导下，深入血栓，然后打开球囊，在球囊的帮助下，将血栓整个抽离出来，达到清除的目的。

预防血栓经常勾勾腿

静脉血栓也是可以预防的，丁明超介绍，防止下肢静脉血栓最好的办法就是适当活动。

应避免长时间静止不动，尤其是“久坐族”，每隔一定时间起来活动下肢，防止血栓的形成。如果需要长时间坐着办公，没时间起来活动，可以坐着把腿抬起来，脚尖绷直、回缩四五个来回，就能很好地锻炼小腿肌肉，加强小腿肌肉泵的作用，促进血液回流。

其次，适量饮水，避免血液黏稠，促进静脉血液回流。第三，还可以去买双弹力袜，降低血栓形成的发生率。