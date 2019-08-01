老人就医、养老、健康如何保障？未来10年，国家将这样做

医疗机构要为老年人提供挂号就医等便利服务绿色通道；加强社区日间照料中心等社区养老机构建设，为居家养老提供依托；逐步建立支持家庭养老的政策体系，支持成年子女和老年父母共同生活，推动夯实居家社区养老服务基础等，这是此次健康中国行动在老年健康行动方面释放出的重要指标。

7月29日，健康中国行动之老年健康促进行动在京召开新闻发布会。国家卫生健康委老龄健康司司长王海东指出，老年健康促进行动将从个人和家庭、社会、政府三个层面逐步展开，总体目标是在未来的10年的时间里，65-74岁老年人失能发生率要有所下降，并且65岁及以上人群老年期痴呆患病率增速下降。

王海东司长透露，政府方面已经细化了12项指标，以确保上述总体目标的实现，其中包括开展老年健身、老年保健、老年疾病防治与康复等内容的教育活动；实施老年人心理健康预防和干预计划，为贫困、空巢、失能、失智、计划生育特殊家庭和高龄独居老年人提供日常关怀和心理支持服务等等。

为了配合政府的这一行动，应该号召全社会进一步关注和关爱老年人，构建尊老、孝老的社区环境；支持社会组织为居家、社区、机构的失能、部分失能老人提供照护和精神慰藉服务；鼓励和支持科研机构与高新技术企业深度合作，充分运用互联网、物联网、大数据等信息技术手段，开展“互联网+老年健康服务”；鼓励健康服务相关企业结合老年人身心特点，大力开展健康养生、健康体检、运动康复、健康旅游等多样化服务。

王海东司长表示，老人及其家庭都应做到努力改善营养状况、加强体育锻炼、参加定期体检、做好慢病管理、重视精神健康、注意安全用药、注重家庭支持这些基本指标,只有这样才能保证自身健康、促进健康中国。

相关阅读：健康中国行动之老年健康促进行动政府方面的十二项指标

一、开展老年健身、老年保健、老年疾病防治与康复等内容的教育活动；

二、实施老年人心理健康预防和干预计划，为贫困、空巢、失能、失智、计划生育特殊家庭和高龄独居老年人提供日常关怀和心理支持服务；

三、建立和完善老年健康服务体系；

四、强化基层医疗卫生服务网络功能，发挥家庭医生(团队)作用，为老年人提供综合、连续、协同、规范的基本医疗和公共卫生服务；

五、深入开展中医药老年健康管理服务；

六、推进医疗卫生与养老服务融合发展；

七、全面推进老年医学学科基础研究，提高我国老年医学的科研水平；

八、支持高等院校和职业院校开设老年医学相关专业或课程，加快培养适应现代老年医学理念的复合型多层次人才；

九、加快提出推开长期护理保险制度试点的指导意见；

十、逐步建立完善支持家庭养老的政策体系；

十一、优化老年人住、行、医、养等环境，营造安全、便利、舒适、无障碍的老年宜居环境；

十二、鼓励专业技术领域人才延长工作年限，各地制定老年人力资源开发利用专项规划，鼓励引导老年人为社会做更多贡献。