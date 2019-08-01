热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

结核病的家庭隔离预防不容忽视

张晓波

2019年08月01日08:49 来源：齐鲁晚报

近日,文登区皮肤病医院收治了一例肺结核患者,经询问病史了解,患者的母亲两年前患有肺结核,在文登区皮肤病医院正规治疗一年后临床治愈。经进一步了解,患者与母亲同住,在母亲患病治疗期间未进行有效的隔离措施。

结核病的家庭隔离预防不容忽视。肺结核属慢性呼吸道传染病,预防要从三个方面做起:

1、控制传染源:及时发现和治疗结核病患者,特别是对痰液中带有结核杆菌的病人,要进行有效的隔离和规范的治疗；

2、切断传播途径:病房或居室注意开窗通风和消毒,肺结核的病人外出时,最好带口罩,以免结核杆菌通过呼吸道传播给正常人；

3、保护容易受感染的人群:包括儿童接种卡介苗,成人注意锻炼身体,提高自身抵抗力等。

肺结核属传染病,要高度重视其传染性,但不必过度恐慌,结核病遵循早期、联合、适量、规律和全程的治疗,加上有效的护理和隔离,是完全可防可控可治的。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn