近日,文登区皮肤病医院收治了一例肺结核患者,经询问病史了解,患者的母亲两年前患有肺结核,在文登区皮肤病医院正规治疗一年后临床治愈。经进一步了解,患者与母亲同住,在母亲患病治疗期间未进行有效的隔离措施。

结核病的家庭隔离预防不容忽视。肺结核属慢性呼吸道传染病,预防要从三个方面做起:

1、控制传染源:及时发现和治疗结核病患者,特别是对痰液中带有结核杆菌的病人,要进行有效的隔离和规范的治疗；

2、切断传播途径:病房或居室注意开窗通风和消毒,肺结核的病人外出时,最好带口罩,以免结核杆菌通过呼吸道传播给正常人；

3、保护容易受感染的人群:包括儿童接种卡介苗,成人注意锻炼身体,提高自身抵抗力等。

肺结核属传染病,要高度重视其传染性,但不必过度恐慌,结核病遵循早期、联合、适量、规律和全程的治疗,加上有效的护理和隔离,是完全可防可控可治的。